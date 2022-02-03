«دي بي ورلد» توقع مذكرة لتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في أنغولا

المصدر: دبي ـ البيان

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وقَّعت «دي بي ورلد»، المزوّد لحلول الخدمات اللوجستية الذكية، وحكومة أنغولا، أمس في العاصمة الأنغولية لواندا، مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في البلد الأفريقي الصديق، بحضور جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.

وقع المذكرة يوجينيو دي ليما فيرنانديز، المدير الوطني لاقتصاديات الامتياز، وسهيل البنّا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «دي بي ورلد»، بحضور الدكتور ريكاردو فيجاس دي أبريو، وزير النقل الأنغولي، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد».

وتمهّد المذكرة لعقد مشاورات رسمية حول آفاق التعاون في قطاعات الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية الخاصة ومجمعات الخدمات اللوجستية، وتسهيل التجارة العابرة للحدود والتمويل التجاري والخدمات البحرية، وكذلك دعم الخدمات اللوجستية في القطاعات الأخرى.

واستهلت «دي بي ورلد» العمليات في محطة الحاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا في 1 مارس 2021، بعد حصولها على امتياز 20 عاماً لإدارة المنشأة وتشغيلها وتحديثها.

حيث استثمرت «دي بي ورلد - لواندا» منذ ذلك الحين في المعدات والتسهيلات والتقنيات وواصلت تدريب الموظفين كجزء من استثمار أولي قيمته 190 مليون دولار (حوالي 700 مليون درهم) لتحويل محطة الحاويات إلى مركز بحري كبير على طول الساحل الغربي في أفريقيا الجنوبية.

شريك استراتيجي

وقال وزير النقل الأنغولي: تعتبر دي بي ورلد شريكاً استراتيجياً لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية في أنغولا، فيما قال سلطان بن سليّم إن هناك فرصا كبيرة لمواصلة تطوير وتكامل الخدمات اللوجستية في أنغولا، وكذلك البنية التحتية للتجارة، إلى جانب محطة الحاويات متعددة الأغراض لإطلاق الفرص والاستفادة المزايا الاقتصادية.

وأعدت حكومة أنغولا خطة طموحة للقطاع، ويكمن هدفنا الأساسي من خلال مذكرة التفاهم في إيجاد وسائل تُمكِّننا من دعم أنغولا في تحقيق أقصى استفادة من موقعها الاستراتيجي وزيادة التدفقات التجارية على المستوى المحلي وفي المنطقة المحيطة.

3 أضعاف

وفي أعقاب تنفيذ خطة تطوير محطة الحاويات متعددة الأغراض وتحديثها، تمكنت فرق العمل في «دي بي ورلد - لواندا» من زيادة الفعالية التشغيلية إلى 3 أضعاف خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمليات، كما تمكنت فرق العمل من تحقيق إنجاز ضخم بتمكين محطة الحاويات، وهي الأولى من نوعها في أنغولا، من مناولة حاويات سفينتين كبيرتين في وقت واحد.

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