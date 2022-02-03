«أبوظبي الإسلامي» ينظم تمويلاً بـ 100 مليون درهم لسوبرماركت في إدنبرة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة، تنظيم تمويل استثماري بقيمة 100 مليون درهم (20 مليون جنيه إسترليني) في أحد أصول عقارات السوبرماركت، لتلبية احتياجات المستثمرين من التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة.

وتدعم هذه الصفقة شركة «أوربيوم كابيتال بارتنرز» في استحواذها على متجر «سينسبري» في إدنبرة بأسكتلندا، حيث يشتمل العقار على مساحة 85,961 قدماً مربعة لمتجر طعام ممتاز، ومحطة تضم 12 مضخة لتعبئة الوقود في موقع تم تشييده عام 2013 وتصل مساحته إلى 4.6 فدانات.

تم تأجير العقار لشركة «سوبرماركت سينسبري المحدودة» بموجب عقد إيجار كامل مدته 25 عاماً، ويشمل الصيانة والتأمين، مع مدة تأجير متبقية لـ 16.5 سنة (وعدم السماح بانقطاع الإيجار)، والتجديد كل 5 سنوات فقط وفق مراجعات مفتوحة للإيجارات في السوق.

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