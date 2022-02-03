البنك الأهلي الكويتي يوسّع نطاق ترخيصه بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، ترقية ترخيص البنك الأهلي الكويتي – مكتب مركز دبي المالي العالمي، بما ينسجم مع التزامه بترسيخ ريادته، كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبدأ البنك الأهلي الكويتي، عملياته في الكويت، منذ أكثر من 53 عاماً، وحل بين أفضل البنوك أماناً في منطقة الشرق الأوسط لسنوات عديدة، وفقاً لتصنيف مجلة «جلوبال فاينانس».

كما كان أول بنك كويتي يفتتح فرعاً له في الإمارات في 1986، وعكف على توسيع عملياته في عام 2018، من خلال مركز دبي المالي العالمي بالحصول على ترخيص من الفئة الثانية. وتمكن البنك من ترقية ترخيص مزاولة أعماله في المركز إلى الفئة الأولى.

زيادة الموظفين

ودعماً لاستراتيجية نموه، عكف البنك على زيادة عدد موظفيه بنحو 60 % منذ تأسيسه، ومن المتوقع أن يضاعف عددهم بمقدار أربع مرات بحلول 2026.

وتولى البنك عدداً من أدوار البنك الرئيس المكلف لأكثر من 40 معاملة قرض، بما في ذلك معاملات ضخمة، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي:

نهنئ البنك بحصوله على ترخيص الخدمات المصرفية من الفئة الأولى. ويسهم قرار البنك بتوسيع خدماته في المركز، بتعزيز مكانتنا كمركز مالي رائد عالمي للشركات والمؤسسات المالية الباحثة عن اغتنام أفضل فرص النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومنظومتنا الشاملة مستمرة بالتطور، وتمنح عملاءها الثقة للاستفادة منها لأقصى حد ممكن، وتمهد طريقهم نحو توسيع عملياتهم باستمرار.

ويستخدم البنك بنجاح، منصات المركز وخدماته، لتنظيم الاجتماعات الاعتيادية، واستضافة أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات اللجان ومختلف الفعاليات الأخرى. وقال توم ليند، الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي:

تسعدنا ترقية ترخيص مزاولة أعمالنا المصرفية إلى الفئة الأولى، وهي خطوة ستمنحنا فرصة قيّمة، لتعزيز نمونا، وتحسين علاقاتنا مع العملاء. ونتطلع قدماً للاستمرار بتعاوننا وعملياتنا، ونتوجه بالشكر إلى مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية على دعمهما الدائم.

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