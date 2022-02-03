مليارات دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» في يناير 7.95

المصدر: دبي- البيان

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سجلت بورصة دبي للذهب والسلع في مستهل عام 2022 معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 128828 عقداً، وتداولات بقيمة 7.95 مليارات دولار خلال يناير، مع سعي الأعضاء والمشاركين في السوق لتحسين قدرتهم على إدارة المخاطر.

وفي ظل رغبة المشاركين في السوق بالاستثمار في الأصول الآمنة مثل المعادن الثمينة خلال هذا الشهر، تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي لعقد الذهب لمجموعة بورصة دبي للذهب والسلع بنسبة 95% على أساس سنوي خلال شهر يناير. وخلال الشهر أيضاً، استفاد المشاركون في السوق من مجموعة عقود الروبية الهندية التي توفرها البورصة.

حيث سجل عقد خيارات الروبية الهندية 844 عقداً. وكذلك سجل عقد كوانتو الروبية الهندية الآجل تداولات قوية بلغت 26,963 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 201.23 مليون دولار. وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع:

«تأثرت عمليات التداول في يناير بعوامل من أهمها عدم استقرار أسعار الأسهم، والتوقعات بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، إلى جانب أسعار النفط المرتفعة، وهو ما دفع المشاركين في السوق للبحث عن استثمارات آمنة تحميهم من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة. وبالمضي قدماً، نتوقع بأن تستمر هذه الاتجاهات على المدى القصير، مع زيادة الطلب على منتجات المشتقات، لا سيما أن المشاركين في السوق يسعون للتحوط وإدارة المخاطر بشكل جيد. لدينا مجموعة قوية من المنتجات للعام 2022، حيث نخطط قريباً لطرح عدد من العقود والخدمات التي نتوقع أن تلقى استحسان قاعدة أعضائنا».

جائزة

وكانت البورصة حصلت مؤخراً على جائزة «أفضل بورصة للعام في الشرق الأوسط وأفريقيا»، في جوائز المستثمر العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلّة «إف أو دبليو» للسنة الرابعة .

ندوة

تنظم بورصة الذهب والسلع اليوم ندوة عبر الإنترنت موجهة للمشاركين في السوق الراغبين بالاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها مجموعة منتجات الروبية الهندية. وتستكشف الندوة العديد من مناهج وأساليب التداول، بما يشمل التحوط واستراتيجيات التداول وسط التقلبات وعدم استقرار الأسواق باستخدام خيارات الروبية الهندية. ويمكن للمشاركين المهتمين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لبورصة دبي للذهب والسلع.

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