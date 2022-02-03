970 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 970 مليون درهم، حيث تم تسجيل 323 مبايعة بقيمة 673.97 مليون درهم، منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 217.01 مليون درهم، و262 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 456.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم، في منطقة ند الشبا الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة، بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 49 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة. وتصدرت الخليج التجاري المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة، بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 52 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 281.86 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 19.75 مليون درهم، و72 رهن فلل وشقق بقيمة 262.11 مليون درهم، أهمها بمنطقة هور العنز بقيمة 124 مليون درهم، ورهن في منطقة القصيص الثانية بقيمة 21 مليون درهم. وتم تسجيل 11 هبة بقيمة 14.18 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم، وأخرى بمنطقة الكرامة بقيمة 3 ملايين.

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