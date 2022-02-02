دبي الخامسة عالمياً في استضافة مقار الشركات

المصدر: دبي - سيد صالح

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أجمع خبراء اقتصاديون على اختيار دبي كأفضل وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، والخامسة في العالم لاستضافة مقار الشركات والمؤسسات التجارية، وذلك من واقع نتائج تقرير «المدن البحرية الرئيسية في العالم 2022».

ويُعد التقرير بمثابة دراسة نرويجية مشتركة بين شركة «مينون إيكونوميكس» النرويجية للأبحاث والتحليلات الاقتصادية وجمعية ديت نورسك فيريتاس «دي إن في» المعتمدة عالمياً للتسجيل والتصنيف في مختلف القطاعات.

وذكر التقرير أن جاذبية دبي للأعمال التجارية قد تعززت كثيراً في غضون الأعوام الماضية.

وأضاف أن هذه الحقيقة تجلت في تصنيف دبي كأفضل وجهة إقليمياً وخامس أفضل وجهة عالمياً وفقاً لاختيارات الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيانات المتنوعة التي تضمنها التقرير، وذلك في المؤشر الفرعي الخاص بانتقال المقار الرئيسية للشركات.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر الفرعي على أوسلو وهامبورغ وكوبنهاغن وروتردام ونيويورك وليماسول وأثينا وطوكيو، والتي جاءت في المراكز من السادس إلى الـ13، على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن أبوظبي فازت بالمركز الثاني إقليمياً والـ14 عالمياً على هذا المؤشر الفرعي. وكانت المراكز الأربعة الأولى على المؤشر من نصيب سنغافورة، لندن، شنغهاي، وهونغ كونغ، على التوالي.

وفي مؤشر فرعي آخر ضمن التقرير، اختار الخبراء المشاركون دبي كأفضل مدينة إقليمياً والسادسة عالمياً كأفضل مركز بحري على مستوى العالم في غضون الأعوام الخمسة المُقبلة.

واختار المشاركون أيضاً دبي في المركز الأول إقليمياً والتاسعة عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بأفضل مدن العالم في الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التجارة البحرية.

ونالت دبي المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، والـ13 في العالم، على المؤشر الرئيسي للتقرير.

وتوقع التقرير أن تواصل دبي خلال العام الجاري والأعوام المقبلة نموها وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم المراكز البحرية على مستوى العالم، كما توقّع التقرير أن ترتقي دبي بحلول 2027 تحديداً إلى المركز السادس عالمياً على المؤشر الرئيسي، ما يعني أنها ستكون سادس أهم مدينة بحرية في العالم بحلول 2027، وذلك على الرغم من المنافسة القوية من جانب مراكز بحرية كبرى على مستوى العالم، مثل هونغ كونغ، هامبورغ، وكوبنهاغن.

وتفوقت دبي في المؤشر الرئيسي على باريس وهيوستن وسول وفانكوفر وبكين وإنتويرب وسيدني ولوس أنجلوس وجوانزو وميامي وسياتل، التي جاءت في المراكز من الـ14 إلى الـ24، على التوالي.

ونالت أبوظبي المركز الثاني إقليمياً والـ32 عالمياً على المؤشر الرئيسي. وجاءت سنغافورة على صدارة المؤشر الرئيسي لتكون هي المدينة البحرية الأهم في العالم في عام 2022. ونالت روتردام المركز الثاني على المؤشر الرئيسي، فيما حلت لندن ثالثة.

وحققت دبي نتائج قوية أيضاً في عدّة مؤشرات فرعية ضمن التقرير، فنالت المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً بعد سنغافورة ثم شنغهاي، على اختيارات الرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات الشحن البحري على مستوى العالم عند نقل الوحدات التشغيلية لشركاتهم إلى مقار جديدة.

وأفاد الرؤساء التنفيذيون بأن اختيارهم لدبي كثالث أفضل خياراتهم يُعزى إلى موقعها الجذاب لعمليات الشحن البحري، وذلك في ضوء الاحتياجات التجارية المُتنامية لمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن التركيز القوي من جانب حكومة دبي على تقديم حوافز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ونالت دبي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بحجم الشركات المُشغلة للموانئ في عام 2021.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر على مارسيليا، هامبورغ، طوكيو، تايبيه، سياتل، مانيلا، سول، إسطنبول، وباريس، والتي جاءت في المراكز من السادس إلى الـ14، على التوالي، فيما جاءت هونغ كونغ، شنغهاي، سنغافورة وروتردام، في المراكز من الأول إلى الرابع على التوالي، على هذا المؤشر الفرعي.

وذكر التقرير، تعليقاً على تصنيف دبي في المركز الخامس على هذا المؤشر، أن دبي هي المقر الرئيسي لمجموعة «دي بي ورلد»، مُشغّل الموانئ الذي تغطي عملياته 65 ميناءً في 51 دولة على مستوى العالم، وقُدّرت حصته من إجمالي عمليات الموانئ على مستوى العالم بنسبة 8.7% خلال 2019.

وجاءت دبي في المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بخدمات الموانئ والخدمات اللوجستية.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر الفرعي الخاص على لندن، طوكيو، نيويورك، لوس أنجلوس، هامبورغ، إنتويرب، سول، وكوالالمبور.

وكانت المراكز الخمسة الأولى في هذا المؤشر من نصيب شنغهاي، روتردام، سنغافورة، هونغ كونغ، وجوانزو، على التوالي.

وجاءت دبي في المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بالمدن التي تمتلك أقوى الإمكانات وأفضل تهيئة للتحول الرقمي.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر الفرعي على هونغ كونغ، طوكيو، نيويورك، مومباي، بوزان، وهيوستن. وجاءت دبي في المؤشر بعد سنغافورة، أوسلو، شنغهاي، كوبنهاغن، لندن، روتردام، وهامبورغ.

ونالت دبي المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالتحول الأخضر للصناعة البحرية.

وفي مؤشر فرعي آخر، اختار الرؤساء التنفيذيون أنفسهم دبي كأفضل مركز للشحن البحري إقليمياً والعاشر عالمياً بعد سنغافورة، لندن، أثينا، هونغ كونغ، شنغهاي، أوسلو، روتردام، وكوبنهاغن، على التوالي.

وفازت دبي بالمركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً أيضاً في أربعة مؤشرات فرعية أخرى.

وكان المؤشر الفرعي الأول هو المؤشر الخاص بإجمالي الإيرادات التي حققتها الشركات المتخصصة في الشحن البحري العاملة في المدينة على مدار عام 2021. والثاني هو المؤشر الفرعي الخاص بعدد شركات الشحن البحري التي تمتلك كل منها أكثر من 5 سفن للشحن المُسجّلة في المدينة.

وذكر التقرير تعليقاً على نتائج دبي في هذا المؤشر الفرعي أن الإمارة باتت جاذبة لعمليات الشحن البحري على مدار العقد الأخير، وذلك في ظل زيادة عدد المكاتب التي تأسست على يد مُشغّلين محليين وتنشط في خدمات تفريغ وتحميل السفن وتُلبي متطلبات التجارة الإقليمية، إلى جانب شركات المناطق الحرة.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر الفرعي على هونغ كونغ، سول، ولندن، فيما جاء ترتيب دبي على المؤشر بعد جاكرتا، أثينا، سنغافورة، روتردام، هامبورغ، طوكيو، إسطنبول، إيمباري، وشنغهاي، على التوالي.

وكان المؤشر الفرعي الثالث هو مؤشر أفضل المراكز الرئيسية للتمويل البحري.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر الفرعي على كوبنهاغن، أثينا، بكين، إيمباري، وباريس، فيما جاءت بعد لندن، سنغافورة، نيويورك، أوسلو، هونغ كونغ، شنغهاي، طوكيو، هامبورغ، وروتردام، على التوالي. والرابع هو أكثر المدن جاذبية للشركات كي تنقل إليها وحدات البحث والتطوير التابعة لها.

وصُنّفت دبي في المركز الأول إقليمياً والـ11 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بإجمالي حجم البضائع في الحاويات التي جرت مناولتها في موانئ كل مدينة خلال 2020، وفقاً لآخر إحصاءات متوافرة في هذا الشأن.

وجاءت دبي في المركز الأول إقليمياً والـ12 عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بأفضل مراكز التقنية البحرية في العالم.

ونالت دبي المركز الأول إقليمياً والـ14 عالمياً على المؤشر الفرعي الخاص بأهم مراكز الشحن البحري.

وبصفة عامة، حظيت دبي بتقدير مرتفع من جانب الخبراء في قطاع التجارة البحرية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة بالقطاع، الذين شاركوا في الاستبيان، وذلك في غالبية المؤشرات الفرعية ضمن التقرير.

وأجمع الخبراء على وصف دبي بأنها مركز بحري إقليمي يركز على زيادة وجوده في القطاع البحري العالمي.

وأكد الخبراء أن دبي تحظى بمكانة مركز عالمي مهم للخدمات اللوجستية، وتتمتع ببيئة صديقة للأعمال التجارية إلى حد بعيد، الأمر الذي يُعزز قوتها كمدينة للأنشطة البحرية العالمية. ووصف التقرير دبي بأنها نجم صاعد بين المدن البحرية التقليدية على مستوى العالم.

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