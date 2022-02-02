«زازين للعقارات» تُسلّم مشروعها الأول في مثلث قرية جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «شركة زازين للعقارات» تسليم مشروعها الأول «زازين ون» في قلب منطقة مثلث قرية جميرا الحيوية. ويضم المشروع 86 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو 3، بالإضافة إلى أربع شقق دوبلكس. وبدأ تسليم الوحدات السكنية في المشروع اعتباراً من 31 يناير.

ووفقاً للشهادة الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري، استكمل المشروع عملياته بما ينسجم مع لوائح البناء وإرشادات التصميم من «تراخيص». ويجسد المبنى مفهوماً مستداماً يتمحور حول المجتمع ويوفر مرافق مشتركة، مثل مسار خاص للجري بطول 350 متراً، وحوض سباحة مضبوط الحرارة للبالغين والأطفال، وردهة وقاعة دراسة للسكان، وصالة ألعاب رياضية حديثة، ومنطقة خارجية مخصصة للعب الأطفال، وحديقة عامة وتراس ومنصة للشواء على السطح.

ويلتزم المشروع بجميع معايير اعتماد المباني الخضراء وفق تصنيف «ليد»، مما يسهم في تخفيض 440 طن متري من الانبعاثات الكربونية السنوية. ويوفر المشروع ألواح طاقة شمسية تسهم في توليد 25% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمباني، والتي سيسددها العملاء على شكل رسوم خدمة مخفضة للمناطق المشتركة. ويتميز المشروع بموقع يُطل مباشرة على شارع الخيل الرئيسي.

وقال مادهاف دار المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشركة: نسعى في الشركة لإضافة قيمة إلى أفق دبي والمساهمة في الارتقاء بنمط الحياة. ونقوم بأعمالنا بما ينسجم مع رؤية دبي 2040 لنسهم في الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة مثالية للإقامة، وسنواصل التركيز على أعمال التطوير المستدامة التي تتمحور حول المجتمع، بينما نقوم بتوسيع محفظة أعمالنا. وبدأت الشركة أعمال التصميم في مشروعها التالي في مجمع الفرجان، بهدف إنشاء مشروع مستدام جديد.

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