تعاون «إينوك» و«تي إف إي المحدودة» لتوزيع زيوت التشحيم في البرازيل

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت مجموعة إينوك، وشركة «تي إف إي إنترميدياساو دي نيجوسيوس المحدودة» لتوزيع المنتجات البترولية في البرازيل، اتفاقية تعاون لمدة 5 أعوام لتوزيع مجموعة واسعة من منتجات «إينوك» في البرازيل، تصبح «تي إف إي» بموجبها الموزع الحصري لزيوت إينوك في البلاد.

هذا وتأتي خطوة «إينوك» استناداً إلى حجم السوق في البرازيل والحصة الكبيرة لهذه السوق التي تبلغ 41.3% من حيث استهلاك معدلات استهلاك النفط في أمريكا الجنوبية والوسطى، مما يوفر لمجموعة إينوك فرصة فريدة لبناء الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع حضورها وتلبية احتياجات العملاء في البلاد عبر تشكيلة متنوعة من المنتجات عالية الجودة.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تأتي الاتفاقية التي وقعناها مؤخراً مع شركة (تي إف إي إنترميدياساو دي نيجوسيوس المحدودة) تأكيداً لالتزامنا الراسخ بدعم نمو قطاع الزيوت في المجموعة على المستوى العالمي. وبينما نواصل تعزيز حضورنا في كافة أنحاء العالم، من شأن توسّعنا في البرازيل أن يتيح لنا تزويد العملاء بمجموعة متنوعة من زيوت التشحيم عالية الجودة القادمة من دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويفتح أمامنا بوابة جديدة لتوسيع عملياتنا في منطقة أمريكا الجنوبية».

وتعدّ «تي إف إي» شركة موزّعة رائدة تختص بقطاع الطاقة في البرازيل وتنشط في مجال استيراد وتصدير وتوزيع المنتجات البترولية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة إينوك توفّر تشكيلة متنوعة من الزيوت ومواد التشحيم عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء العالم، لاسيما مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، وتمثّل البرازيل في أمريكا الجنوبية الإضافة الأحدث إلى قائمة الأسواق التي تنشط فيها المجموعة.

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