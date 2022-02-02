«أكسنتشر» تقود تحالفاً لتطوير المنصة الوطنية للدفع الفوري

المصدر: أبوظبي- البيان

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تم اختيار شركة «أكسنتشر» لقيادة تحالف يضم شركات «إس آي إيه»، التي تعد جزءاً من «مجموعة نيكسي»، و«جي 42» لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع في المصرف المركزي، عبر تطوير وتشغيل المنصة الوطنية للدفع الفوري في السنوات الخمس المقبلة.

وستمهد المنصة، الطريق لتحويل منظومة الخدمات المالية في الإمارات، وتأسيس الجيل الجديد من خدمات الدفع في المنطقة.

والتي ستسمح بإتمام المدفوعات الإلكترونية في الدولة بشكل آمن ومبتكر، وموائم للاستخدام. وتمثل منصة الدفع الفوري، أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث ستسهل عمليات الدفع الآنية والسريعة، وتتيح تحويل الأموال على مدار الساعة.

وقال مايكل أبوت، المدير العام الأول، رئيس الخدمات المصرفية العالمية في «أكسنتشر»: «يسعدنا أن نوفر أفضل الخدمات المتكاملة من شركة «أكسنتشر»، لدعم المسعى المتمثل في توفير هذه البنية التحتية الوطنية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع المبتكر، سيساعد على تسهيل التداول والمعاملات، وتعزيز تجربة العملاء، وتسريع وتيرة التقدم التكنولوجي للمؤسسات المالية والشركات بمختلف أحجامها، في الإمارات والمنطقة».

وتُسهم المنصة، من خلال تقديم خدمات دفع مبتكرة للأطراف المشاركة من مؤسسات وشركات ومستخدمي الخدمات، في مواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الدفع في الإمارات، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك معيار أيزو 20022، إضافة إلى توفيرها تجربة سهلة وسريعة وسلسة، تلبي احتياجات المستهلكين والشركات، الأمر الذي يسهم في تطوير البنية التحتية المالية في الإمارات، لتكون مواكبة لتطلعات المستقبل.

وقال ماريو دي لورنزو مدير مبيعات المؤسسات المركزية في مجموعة نيكسي: «سعداء باختيارنا من قبل المصرف المركزي، لتطوير بنيته التحتية الجديدة للدفع الفوري.

وهذا الإنجاز الهام، يدعم برامج التحول الرقمي لمؤسسات الدفع العاملة في الإمارات والمنطقة، والتي تسعى لتحسين قدرتها التنافسية، والاستفادة من الفرص الناشئة، والآفاق الجديدة للمدفوعات الرقمية».

وتشمل خطة العمل، نقل أنظمة الدفع القائمة، وتشغيل البنية التحتية المالية المستهدفة، وتوفير كافة الأنظمة لتجهيز مراكز البيانات، كما سيعمل تحالف الشركات، على تقديم عدد من الخدمات الأخرى، مثل تطوير الأنظمة والمنصات الحالية، وتوفير مركزين للبيانات السحابية والبنية التحتية ذات الصلة.

إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الشيكات الإلكترونية، بهدف رقمنة المدفوعات المتعلقة بالشيكات، وتطوير تطبيق خاص بالمدفوعات، لتسريع وتيرة تبني الخدمات الرقمية.

قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42» للتقنيات السحابية والاتصالات: «يشرّفنا التعاون مع المصرف المركزي في هذا الجزء الهام من الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع. وتوفر جي 42، السيادة الكاملة على البيانات، مع إمكانية التوسع السريع، وتقليل زمن الانتقال، وتوفير الأمان الكامل والدعم، حسب الطلب على مدار الساعة، ما سيساعد المصرف المركزي على تنفيذ الاستراتيجية بشكل أكثر أماناً وكفاءة، وأقل تكلفة.

ومع اعتماد النموذج السحابي، يمكن الإمارات الاستفادة من خدمات ذات جودة أعلى بكلفة تنافسية، ومستويات أعلى من الكفاءة، وقنوات دفع أكثر ابتكاراً، ما يعزز مستوى التنافسية في المشهد المالي الإماراتي».

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