«الإمارات للزجاج» تدشن خط إنتاج متطوراً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت شركة الإمارات للزجاج، العاملة في مجال إنتاج الزجاج المعماري المسطح في الشرق الأوسط والمملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، خط إنتاج متطوراً للزجاج المقوى فائق الجودة أكبر حجماً وأكثر مرونة، وذلك بالتعاون مع جلاستون فورتيكس برو جامبو، شركة الزجاج العالمية لآلات وخدمات معالجة الزجاج عالي الجودة للمباني ووحدات الطاقة الشمسية والسيارات.

ويشمل خط الإنتاج الجديد فرن تقسية حرارياً مزوداً بأحدث التقنيات لصناعة الزجاج المقوى، وهو مصمم لإنتاج زجاج كبير الحجم يصل طوله إلى 8 أمتار. وتم تصميم هذا الفرن خصيصاً لمعالجة الزجاج حرارياً بأقل انبعاث وأعلى جودة.

والخط مزود كذلك بماكينة «التحكم في الحواف»، وهي آلة تقوم بصقل الحواف، تتضمن أداة تبريد ذكية تتكيف تلقائياً مع حجم الزجاج، وتقلل من حجم الزجاج وحدّة الحواف. والفرن مجهز أيضاً بنظام قياس الجودة عبر الإنترنت يسمى أي لوك «iLook»، وهو نظام مسح آلي لقياس الجودة البصرية للزجاج المُقسى.

وبالتالي يلغي الحاجة إلى القياس اليدوي لمعرفة نسبة نقاء الزجاج. وتتماشي التقنيات الحديثة مع استراتيجية النمو المتواصل لشركة الإمارات للزجاج، والتي تركز على توفير منتجات عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد على الزجاج المُقوى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج: نركز في الشركة على توسيع أعمالنا بشكل متواصل، بما في ذلك تحسين عمليات الإنتاج لدينا، وزيادة الكفاءة وتنويع عروض منتجاتنا.

ويبدو ذلك جلياً من خلال التحديثات الأخيرة، ومنها تدشين هذا الخط الإنتاجي الجديد. ومع استمرار نمو سوق الزجاج المُقوى، تبرز الحاجة للاستثمار في أنظمة متقدمة لتلبية الطلب على هذه النوعية من الزجاج، وكذلك مواجهة المنافسة. وقد دخلنا في شراكة مع تقنية جلاستون منذ عام 2000، وستمكننا هذه التقنية الجديدة من إنتاج ومعالجة أحجام الزجاج الكبيرة بما يتماشى مع الطلب المتزايد.

وتتمتع مجموعة جلاستون، التي يقع مقرها الرئيسي في هلسنكي بفنلندا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بأكثر من 50 عاماً من الخبرة في توفير تقنيات إنتاج الزجاج عالي الجودة في جميع أنحاء العالم. وتم تصميم سلسلة جلاستون جامبو لتحسين الجودة والكفاءة من خلال بيانات مدروسة بدقة، مما يوفر تحكماً أكثر كفاءة في عملية المعالجة الحرارية للزجاج من أجل الحصول على منتجات عالية الجودة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز