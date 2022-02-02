«أومنكس إنترناشونال» تسعى لتعزيز حضورها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أكدت شركة أومنكس إنترناشونال، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، مواصلة العمل لتعزيز حضورها في الإمارات، وتوفير تغطية أكبر للأسواق.

وأعلنت الشركة في هذا السياق، تعيين وليد جمعة قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي، ليواصل دعم الشركة في تعزيز قدراتها وتحسين أولوياتها الاستراتيجية. وقال سعد الزيد رئيس مجلس إدارة أومنكس إنترناشونال: التعيين سيدعم استمرارنا على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف الأعمال للشركة.

ويعمل وليد جمعة، على تحسين نماذج ومسارات دخول الأسواق لدى الشركة، بهدف تحسين التواصل مع العملاء والموردين، كما يلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز تغطية الشركة للسوق. ويشارك كذلك في تمكين الشركة من تقديم الحلول المتطورة لعملائها، فيما يتطلع لمواصلة دعم جهود أومنكس، وقيادة فرق العمل فيها لتلبية توقعات العملاء.

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