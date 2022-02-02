«هلب أي جي» توقّع اتفاقية شراكة مع «أول سايبر ديفانس» لأمن حافة الشبكات

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّعت «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابع لـ«اتصالات ديجيتال» اتّفاقية شراكة مع «أول سايبر ديفانس» Owl Cyber Defense، الشركة المتخصصة في أمن حافة الشبكات والحلول العابرة للقطاعات، لتقديم أعلى مستويات الحماية المضمونة للشبكة وتأمين نقل البيانات إلى البنية التحتية الحرجة وبيئات التكنولوجيا التشغيلية.

تُعدّ «أول سايبر ديفانس» مزوّد الحلول الوحيد الذي يقدّم خيارات أمان عابرة للقطاعات مدعومة بتلك التقنية، الأمر الذي خولها لأن تنال ثقة مجموعة واسعة من أكبر المنظمات الصناعية والتجارية في العالم، بما في ذلك العديد من الوكالات الحكومية والأمنية الأمريكية إضافة إلى 90% من محطات الطاقة النووية في الدولة، لتتولى حماية أصولها الرقمية الأكثر أهمية.

وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب أي جي»: تأتي شراكتنا مع «أول سايبر ديفانس» لتكمّل محفظتنا وتسمح لنا بتقديم باقة متكاملة من الخدمات والحلول التي ترتقي بحماية عملائنا إلى مستويات جديدة. يأتي ذلك فيما أصبحت الهجمات الإلكترونية على أهداف حيوية مثل المرافق والبنية التحتية للمواصلات والمنشآت الصناعية شائعة بشكل متزايد، وتؤدّي إلى خسائر كبرى بمليارات الدولارات بسبب الأعطال والإنتاجية المفقودة التي تتسبّب بها، كما أنّها تعرّض الموظّفين والعامّة للخطر.

وقال جلين برايفرمان، نائب الرئيس لقسم المبيعات الدولية لدى «أول سايبر ديفانس»: يتمثل التحدي الذي نواجهه اليوم في كيفية التواصل بشكل آمن بين الأنظمة الحيوية في المنشآت أو مراكز البيانات، وأنظمة الجهات الخارجية التي تتطلّب الوصول إلى بيانات تلك الأنظمة.

والحلول العابرة للقطاعات هي حلولٌ موثوقة ومعتمدة لنقل البيانات عبر النطاقات المدعومة بالأجهزة والحماية المتقدمة المبنية على تقنية «أول سايبر ديفانس» لصمامات البيانات ثنائية المسار، وهي مخصصة للاستخدام في الشبكات عالية القيمة، حيث لا تكفي تدابير الأمان القائمة على التأمين مثل جدران الحماية وحلول إدارة معلومات الأمان والأحداث وأنظمة كشف التسلّل لضمان أمان المجال الموثوق.

وتقدّم حلول «أول سايبر ديفانس» العابرة للقطاعات لصمامات البيانات الثنائية والوسائط المحمولة نقاط تفتيش أمنية صلبة للشبكات من أجل الوقاية المطلقة من المخاطر وإتاحة البيانات الآمنة. وتساعد تقنيّات وخدمات «أول سايبر ديفانس» المرخصة من الحكومة الأمريكيّة وأجهزة الاختبار المستقلة وهيئات المعايير الدوليّة في تأمين حافة الشبكات وإتاحة تحويلات البيانات أحادية وثنائيّة الاتجاه الخاضعة للتحكّم.

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