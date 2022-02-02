تقرير فجوة المواهب: الاقتصاد العالمي يتطلب 25 مليوناً من مهني المشاريع بحلول 2030

المصدر: دبي - البيان

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نشر معهد إدارة المشاريع النسخة 12 من تقرير «قوة الدخل: استبيان رواتب إدارة المشاريع»، والذي كشف عن مدى تأثير التعليم المستمر وبناء المهارات في مجال إدارة المشاريع ومساهمة ذلك في رفع إمكانيات دخل العاملين في المجال. فبحسب الاستبيان، سجل المشاركون في الاستبيان من حاملي شهادة مهني إدارة المشاريع متوسط دخل أعلى بنسبة 16% من نظرائهم من غير حاملي الشهادة في 40 دولة شملها الاستبيان.

التقرير الذي يصدره معهد إدارة المشاريع دوريًا كل عامين يعد مصدرًا مهمًا للبيانات، سواء للعاملين والمنظمات في قطاع المشاريع، لمواكبة أحدث توجهات الدخل في مجال إدارة المشاريع.

ويعكس ما يعود به اكتساب الكفاءات والتدريب، كالشهادات المهنية، من فائدة وتأثير على ارتفاع نسبة دخل المهنيين على مدى مسيرتهم المهنية. يأتي ذلك فيما أظهر تقرير فجوة المواهب الذي قام المعهد به أن الاقتصاد العالمي سيتطلب 25 مليوناً من مهني المشاريع بحلول 2030.

وأظهرت نتائج التقرير على المستوى الدولي أنه فيما ترتفع نسبة دخل العاملين في إدارة المشاريع مع ترقي موقعهم الوظيفي إلا أن نسبة الارتفاع تتفاوت بحسب الدولة، إذ تشهد مصر والسعودية إلى جانب باكستان ونيوزيلندا أعلى نسبة ارتفاع، حيث تصل نسبة ارتفاع متوسط الدخل إلى 60% من راتب مدير مشروع من المستوى أول إلى مدير مشروع من المستوى ثالث.

وغطى تقرير «قوة الدخل: استبيان رواتب إدارة المشاريع» أكثر من 30,000 مشارك في الاستبيان، يحمل 76% منهم شهادة مهني إدارة المشاريع.

وقد كشف التقرير أنه على الرغم من جائحة كورونا فقد شهد أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان ارتفاعًا في نسبة الدخل (بما فيها الراتب والحوافز وغيرها من البدلات المالية) وذلك على مدى 12 شهرًا السابق لمشاركتهم في الاستبيان، فيما سجل حوالي ربع المشاركين (22%) نسبة ارتفاع في الدخل تصل إلى 5% على الأقل.

وقالت غريس نجار، مدير عام معهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه «مع مواصلة تطور اقتصاد إدارة المشاريع ومساهمته في تطوير الأعمال والصناعات والمجتمعات، تتصاعد كذلك أهمية الدور الذي يلعبه مهنيو إدارة المشاريع في رسم ملامح الحياة والعمل من حولنا.

وقد ضاعف ذلك من الطلب على مديري المشاريع المهرة ممن يمتلكون الأدوات اللازمة لبناء مستقبل مشرق وأكثر استدامة للجميع، مما يمكن هؤلاء المهنيين من استقطاب رواتب أعلى تزداد تصاعدًا مع تنامي خبراتهم».

وقال مايكل دي بريسكو، الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد إدارة المشاريع: هذا الطلب الملحّ، مقرونًا برغبة المنظمات في الاستفادة من المواهب المواكبة لتطورات المستقبل، أدى إلى تزايد عروض الرواتب التنافسية في شتى القطاعات على صعيد العالم. من هنا يشكل استبيان الرواتب الذي أعددناه مرجعًا قيمًا للمهنيين المتقدمين لمثل هذه الأدوار الناشئة في مجال إدارة المشاريع وكذلك للمنظمات الساعية لتوظيفهم.

ورصد التقرير تفاوتًا ملحوظًا بين رواتب مهنيي المشاريع من دولة إلى أخرى عند تحويل متوسط الراتب إلى الدولار بحسب قيمة صرفه المعتادة، مظهرًا أن سويسرا تحظى بأعلى متوسط للرواتب (140,983 دولاراً)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (115,000 دولار) ثم أستراليا (113,664 دولاراً).

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