القرية العالمية تستضيف حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع صحة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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استضافت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، حملة مجتمعية للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي (DHA)، تحت شعار «عطاؤكم من القلب في قلب الروائع». وشارك في الحملة التي جرت يوم 31 يناير عدد كبير من الضيوف والموظفين والشركاء في القرية العالمية، حيث تبرعوا بالدم في لفتة إنسانية مميزة.

ورحب أفراد طاقم العمل المختص بالمتبرعين، حيث وزعوا عليهم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى إطلاعهم على المواد الإرشادية المتعلقة بحملة التبرع بالدم، التي تم تنظيمها من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً. واتبعت خلالها إدارة المنتزه أعلى معايير الصحة والسلامة، مع تطبيق احتياطات إضافية لضمان صحة جميع الحاضرين.

ويعتبر تنظيم مثل هذه الحملات بشكل دوريّ، أمراً ضرورياً لتوفير إمدادات الدم عند الحاجة إليها، كما تشكل حملة التبرع الشهرية إحدى المبادرات المجتمعية التي تتبناها القرية العالمية لتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع بهدف دعم القضايا الإنسانية.

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