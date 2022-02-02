«أكمي» توسع نطاق تصنيع وإنتاج الأحزمة الناقلة في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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وسعت شركة «أكمي إنترالوج» خطوط تصنيع الأحزمة الناقلة وإنتاجها في منشأتها في الإمارات، وذلك استجابة للطلب المتزايد على أنظمة الأحزمة الناقلة في المنطقة، وتوفر أكمي تشكيلة واسعة من الأحزمة الناقلة المستخدمة في العديد من الصناعات مثل قطاع الطعام والشراب والبناء والتغليف والمنسوجات ومناولة المواد والكثير غيرها.

وقال نافين نارايان، المدير التنفيذي لشركة أكمي انترالوج: مع الانتشار الكبير لمراكز التجارة الإلكترونية في المنطقة، نلحظ زيادة مطردة على أنظمة أحزمة النقل العادية والأسطوانية التي تستخدم في تعزيز فرز المنتجات والوصول إلى الطلبيات في هذه المراكز، وقدرتنا المتميزة على إنتاج تشكيلة واسعة من هذه الأحزمة الناقلة في منشآتنا في دبي سيساعدنا كثيراً على تلبية المتطلبات الإقليمية المتزايدة بشكل أفضل وأسرع.

ومن خلال الشراكة القائمة والمستمرة مع الشركة السويسرية هاباسيت المتخصصة في المجال فإن أكمي توفر لعملائها أيضاً أنظمة الأحزمة وتشغيل الطاقة التي تساعد في تعزيز نشاط الصناعات واستمراريتها، وهذه تشمل تشكيلة واسعة من الأحزمة الناقلة المصنوعة من القماش والسلاسل والأحزمة البلاستيكية وأحزمة تشغيل الماكينات والأحزمة المتجانسة وأحزمة التوقيت.

ويعمل مركز خدمة الأحزمة الناقلة المتكامل التابع لأكمي في جبل علي على مدار الساعة لتلبية طلبات العملاء الطارئة المتعلقة بتبديل الأحزمة أو قطعها أو تعديلها بما يتوافق مع متطلبات العمل. وتأسست الشركة في دبي عام 1975 بهدف تلبية احتياجات القطاع اللوجستي المحلي فيما يخص حلول الأرفف اليدوية. وتتخذ الشركة من المنطقة الحرة في جبل علي مقراً لها ضمن منشأة إنتاج متكاملة.

حيث تنتج تشكيلة واسعة من أنظمة التحريك والنقل وأنظمة التخزين المؤتمت والتخزين المسترجع وأنظمة التحكم وكذلك أنظمة أخرى لمناولة المواد، كما تطور الشركة حلول أتمتة مصنعية مخصصة للعديد من القطاعات في المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة. ويعمل في المنشأة بجبل علي أكثر من 100 موظف، كما يوجد فيها قسم للبحث والتطوير حيث يتم تطوير العديد من حلول الأتمتة المبتكرة التي تناسب احتياجات السوق الإقليمية.

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