«غلفتينر» تنجح في تفريغ أنبوب وحدة سحب بحمولة 121 طناً وطول 35 متراً في العراق

المصدر: الشارقة – البيان

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نجحت شركة غلفتينر، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي إحدى الشركات العالمية لتشغيل الموانئ المستقلة والمملوكة للقطاع الخاص، في تفريغ جهاز سحب بوزن 121 طناً، وبطول 35 متراً في محطة حاويات العراق. وتم شحن الجهاز، المصنعة لشركة ميدلاند في الإمارات، عبر ميناء جبل علي إلى العراق، حيث سيتم استخدامه بمصفاة محافظة النجف.

ويؤكد شحن هذه المعدات الضخمة والمعقدة، على انتعاش الأعمال التجارية لشركة غلفتينر. وقال نيك جراي، العضو المنتدب لعمليات غلفتينر في العراق: «رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية، بما يخص «كوفيد 19»، فقد شهدنا ارتفاعاً ثابتاً في الأعمال التجارية، حيث شكلت الشحنة الأخيرة، نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا، كما عمل فريقنا بشكل وثيق مع العملاء الرئيسين، وسلطة الموانئ العراقية، لضمان الشحن والتفريغ السلس للجهاز».

وأضاف: «نواصل تقديم خدمات موثوقة، مع الالتزام بأقصى سرعة تفريغ السفن، وأسعار تنافسية، وتخليص جمركي سريع، والعديد من المميزات التنافسية. ومن خلال خبرتنا الواسعة في إدارة المحطات، نؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق النمو المستقبلي».

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