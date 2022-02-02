إقبال كبير على جناح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في «بريك بلك الشرق الأوسط 2022»

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة مشاركة قوية في «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2022»، الذي عقد في دبي، حيث شاركت بصفة «الشريك المعرفي» للحدث الأبرز في قطاع نقل البضائع السائبة وشحن المعدات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد جناح الأكاديمية إقبالاً واسعاً، للاطلاع على الإمكانات المتطورة، التي توفرها الأكاديمية في مجال التعليم والتدريب البحري. كما شاركت الأكاديمية في «يوم التعليم» خلال المؤتمر، وسلطت الضوء على الفرص التي توفرها، لا سيما في مجال تعليم وتمكين المرأة في القطاع البحري.

وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: تعد الإمارات من أفضل المراكز البحرية العالمية.

حسب العديد من المؤشرات الدولية وتستضيف العديد من الشركات البحرية العالمية، لذا، فإن القطاع البحري بحاجة إلى دعم المؤسسات البحرية الأكاديمية لرفد السوق بالخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة، ونسعى لأن تسهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة في دعم القطاع البحري للإمارات، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة المستدام.

وأضاف: خلال مشاركتنا عملنا على التعريف بالخدمات التعليمية والمزايا، التي توفرها الأكاديمية في الشارقة، وبشكل خاص لمن يبحثون عن فرص تعليمية رائدة في تخصصات نوعية وعالية التنافسية، عندما يتوجهون بعد إكمال الدراسة إلى العمل في القطاع البحري، الذي يشهد طلباً كبيراً على الكوادر المؤهلة، لا سيما في هذه المنطقة من العالم.

وقال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بفرع الشارقة: نسعى في الأكاديمية إلى بناء شراكة حقيقية بين القطاع الأكاديمية الوطني والصناعة البحرية، من خلال سد النقص في الكوادر الإماراتية التي يحتاج إليها السوق المحلي والإقليمي بشكل عام.

والإسهام في البحوث والتطوير وإعداد الدراسات التقنية والإدارية، لمساعدة الشركات على تحقيق المزيد من النمو والتوسع في نوعية منتجاتها وربحية أعمالها، والتعاون مع إدارات التدريب في الشركات الملاحية لتصميم برامج تدريبية خاصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية البحرية.

إضافة إلى استقطاب الكوادر المهنية العاملة في المؤسسات الملاحية في الدولة ممن يرغبون في الحصول على برامج تدريبية متخصصة، ضمن خدمات التطوير المهني والتعليم المستمر، التي توفرها الأكاديمية بالاستفادة من أحدث التقنيات وأجهزة المحاكاة المتطورة، فضلاً عن توفير خدمة تجديد جواز السفر البحري للضباط والمهندسين البحريين والبحارة.

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