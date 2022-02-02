غرفة دبي توفر الإرشاد والتدريب على «نظام تحول غرف التجارة» لدول أمريكا اللاتينية

المصدر: دبي- البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً، بالتعاون مع غرفة بوغوتا الكولومبية ورشة عمل تدريبية افتراضية، استعرضت فيها غرفة تجارة دبي «نظام تحول غرف التجارة»، الذي أطلقته خلال المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية، الذي استضافته دبي أواخر العام الماضي، وهو النظام الذي يستهدف إصلاح غرف التجارة، وتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية حسب الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لأعضائها.

وعرضت غرفة تجارة دبي هذا النظام المتطور أمام أكثر من 100 ممثل لغرف التجارة في أمريكا اللاتينية، وغرف التجارة اللاتينية والكاريبية الناطقة باللغة الإسبانية «أيكو»، وغرفة تجارة شمال كارولينا الأمريكية، حيث قامت الغرفة بشرح آلية تطبيق النظام باستخدام الدليل الإرشادي، الذي طورته مع النظام، والذي يتضمن إرشادات وتوجيهات للإدارة العليا لغرف التجارة، تساعدها على تسهيل اعتماد النظام في خططها واستراتيجياتها المستقبلية.

وقامت غرفة بوغوتا بترجمة النظام والدليل الإرشادي إلى اللغة الإسبانية، وجاءت الورشة لتسريع اعتماد النظام، ضمن غرف التجارة الناطقة باللغة الإسبانية، نظراً لفوائده العديدة على الدور المستقبلي لغرف التجارة.

ويعتبر النظام الذي كشفت عنه غرفة تجارة دبي، أول نظام عالمي مبتكر، يغير أنماط عمل غرف التجارة التقليدية، ويجعلها أكثر قدرة على مواءمة توقعات أعضائها ومجتمعات الأعمال مع المتغيرات والتحديات العالمية في المشهد الاقتصاد العالمي.

ويوفر النظام الذي لقي استحسان غرف التجارة العالمية، واعتمدته العديد منها بانتظار استعراض هذه التجارب في المؤتمر المقبل لغرف التجارة العالمي في جنيف، حلولاً واقعية تمكن غرف التجارة من مواكبة المتغيرات، والاستعداد للمستقبل.

ويشكل النظام الذي حمل اسم «نظام تحول غرف التجارة» أول نظام عالمي متطور، تضعه غرفة تجارة في العالم، يقوم على أساس استشراف غرف التجارة للتحديات، وابتكار الحلول الملائمة وتسريع اعتماد الغرف على الابتكار والتقنيات الرقمية، حيث تمت تجربة النظام من قبل غرفة تجارة دبي على مدى عام، بعد أن تم تأسيس فريق عمل متخصص بقيادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي ورئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي ورئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة: إن «نظام تحول غرف التجارة» يرتكز على تجارب وخبرات عملية، ويعتبر دليلاً متكاملاً وشاملاً ومرناً، للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، ومرجعاً موثوقاً لتسريع انتقال غرف التجارة التقليدية إلى غرف قادرة على صناعة واستشراف المستقبل، وتلبية متطلبات أعضائها والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن هذا النظام ينقل تجربة دبي في استشراف المستقبل، ويعتبر ثمرة جهود وتعاون استمر قرابة العام بين مختلف غرف التجارة لوضع حلولٍ مبتكرة، تكون منطلقاً لرحلة غرف التجارة إلى المستقبل في الإيفاء بالتزاماتها تجاه خدمة أعضائها ومتطلباتهم في العصر الرقمي الجديد، مؤكداً التزام غرفة تجارة دبي بتوفير كل الدعم لغرف التجارة العالمية في اعتماد نماذج متطورة لعملها المستقبلي.

وشهدت الورشة مشاركة نيكولاس أوريبي رويدا، الرئيس التنفيذي لغرفة بوغوتا، في حين استعرضت ناتاليا سيشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي أمام المشاركين «نظام تحول غرف التجارة» والمنهجيات التي تم اتباعها، مقدمة شرحاً مستفيضاً ووافياً حول الدليل الإرشادي للنظام وكيفية تبنيه واعتماده.

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