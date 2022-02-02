كهرباء ومياه دبي تحقق وفورات بقيمة 420 مليون درهم من خلال خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه"

المصدر: وام

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحقيق خدمتها "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" وفورات على المتعاملين بقيمة تقارب نحو 420 مليون درهم منذ إطلاق الخدمة قبل ثلاث سنوات وحتى نهاية العام 2021.

وحققت الخدمة هذه الوفورات من خلال نجاحها في تحديد 797,427 حالة تسرب للمياه و 21,225 خلل و9,077 حالة زيادة أحمال وإرسال إشعارات آنية للمتعاملين ليسارعوا إلى إصلاح التسريبات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لوقف الهدر.

ويشير معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية ذكية ومتقدمة في عدادات المياه تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وتعمل الهيئة على مواصلة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك.

وتشكل الشبكة الذكية ركناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لدعم مبادرة دبي الذكية لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وانتهت الهيئة من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي لإتاحة العديد من المزايا للمتعاملين وتمكينهم من مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة في أي وقت ومن أي مكان بما يسهم في استدامة الموارد.

وأضاف معالي الطاير: "لدينا استراتيجية متكاملة للشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035.

وتضم الاستراتيجية عدة برامج أهمها بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء والمياه وإدارة الأصول والبيانات الكبيرة وغيرها.

وتعد مبادرة "التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية" إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة لدعم مسيرة التحول الذكي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد من المياه. وقد تمكنت الهيئة خلال العام 2020 من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية." وقال المهندس عبدالله عبيدالله النائب التنفيذي للرئيس - قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة: "توفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" ضمن مبادرة "الحياة الذكية" لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص." وتلفت الهيئة إلى أنه يمكن أيضاً رصد التسريبات من خلال فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي أو عدادات المياه الذكية. وأكدت الهيئة كفاءة أنظمتها في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد فيما ينحصر نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط وتقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل/المالك ويشمل ذلك القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

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