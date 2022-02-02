الإمارات تشارك في احتفالات السنة الصينية بفعاليات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

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تشهد الإمارات كل عام احتفالات ثقافية وترفيهية ضخمة بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، حيث ينضم الزوار والمقيمون إلى أبناء الجالية الصينية في الدولة للترحيب بالسنة الصينية الجديدة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي ترسم لوحة من التسامح والمحبة.

وتعد السنة الصينية أهم مناسبة تقليدية في الحضارة الصينية، كما تحتفل بها كل من سنغافورة وفيتنام وتايلاند وتايوان، حيث تعتمد السنة الصينية على شكل القمر، فهي على غرار التقويم الهجري والهندي من التقاويم القمرية التي يبدأ فيها شهر جديد مع كل قمر جديد، حيث يبدأ عيد رأس السنة الصينية مع بداية أول شهر قمري في تقويم السنة ويستمر طيلة 15 يوماً، إذ يُسمّى أول يوم من العيد باسم «عيد الفانوس»، بينما يُطلق على ليلة العيد اسم «تشوشي».

وتتوزع فعاليات الاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة في الإمارات على عدة مناطق وتشمل العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تنشر أجواء البهجة وتسلط الضوء على الثقافة الصينية العريقة.

أنشطة

ويحتفل كل من «دبي مول» و«دبي مارينا مول» بعام النمر بأسلوب فريد خلال شهر فبراير الجاري، ويوجّهان الدعوة للمتسوقين لكي يعيشوا أجمل الأوقات خلال الاحتفالات الخاصة بالسنة الصينية الجديدة. وبهذه المناسبة، سيتم توزيع هدايا صينية تقليدية وجوائز رائعة على العملاء، وبالتالي تشكل بداية السنة الصينية الجديدة الوقت الأفضل للزوار للاستمتاع بكثير من التسوق مع الحصول على المكافآت القيمة.

وخلال الفترة الممتدة بين 1 و12 فبراير، يمكن زيارة «دبي مول» للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية ولحظات مشوّقة تشهد الكثير من الفعاليات الرائعة التي تحيي التقاليد الصينية الأصيلة. فعند التوجّه إلى منطقة الشلّال في الطابق الأرضي من المول، يمكنكم المشاركة في الاحتفالات المدهشة والحصول على فرص عدة لالتقاط صور جميلة جداً، بما فيها صور تليق بإنستغرام أمام شجرة الكرز المزهرة.

وسوف يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر على قناع صيني تقليدي للوجه، أما أولئك التي ينفقون 350 درهماً وما فوق، فسيحصلون على اسمهم مكتوباً بالخط الصيني التقليدي، كما سيحصل العملاء الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر على علامة حريرية مطرّزة خاصة للكتاب.

وانتقالاً إلى «دبي مارينا مول»، يمكن للضيوف التقاط الكثير من الصور عند شجرة الأمنيات الموجودة في قاعة آتريوم. والعملاء الذين ينفقون 150 درهماً وما فوق، يمكنهم أخذ إيصالات الشراء إلى شجرة الأمنيات لإطلاق أمنياتهم والدخول في سحب يخوّلهم الفوز بجوائز رائعة، مع توفر بطاقة هدايا إعمار بقيمة 1.000 درهم للربح كل يوم.

ويحتفل خلال فبراير الحالي بعام النمر في «دبي مول» و«دبي مارينا مول» وعيشوا أوقاتاً لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء مع تجارب التسوق والترفيه الرائعة.

القرية العالمية

وبدأت القرية العالمية في استقبال ضيوفها بدءاً من أمس وحتى 6 فبراير، عبر إضاءة البوابات باللونين الأحمر والذهبي، اللذين يرمزان إلى الحظ الوافر، والثروة والغنى والرفاهية والسعادة، احتفالاً بالعام الصيني الجديد.

وسيستمتع الضيوف بالأنشطة والعروض الثقافية الخاصة بهذه المناسبة، بما في ذلك اللهب النارية التي ستشعل نافورة آرابيان سكوير، بالإضافة إلى عروض رقصة التنين الصيني التقليدي، ورقصة الأسد مع عازفي الطبول عند بحيرة التنين، وعلى جسر الصين، الذي يقع أمام جناح الصين. وسيتألق مدخل ممشى الاحتفالات مع القوس المصمم على هيئة نمر عملاق، بطول 6.7 أمتار، والمزين بالفوانيس والزخارف الصينية، ما يجعله بمثابة خلفية مثالية لالتقاط صور وذكريات مميزة في القرية العالمية.

ونظراً لأهمية الألعاب النارية في تعزيز الأجواء الاحتفالية، ستشهد سماء الوجهة عرضاً حصرياً للألعاب النارية بالألوان الحمراء والذهبية، يومي 4 و 5 فبراير.

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