80.4 % من التداولات لـ10 وسطاء

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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استحوذت 10 شركات وساطة من بين 25 شركة عاملة في سوق دبي المالي على 80.4%، يساوي 9.1 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات خلال يناير الماضي، البالغة نحو 11.4 مليار درهم. وتصدرت «هيرميس» القائمة، بحصة 2.03 ملياراً (15.73%)، تلتها «بي إتش إم كابيتال» بنحو 1.36 ملياراً (10.56%) من إجمالي قيم التداولات.

وحلت «أبوظبي الإسلامي» الثالثة بـ1.137 ملياراً (8.79%)، بعدها «أرقام سيكيورتيز» 1.04 ملياراً (8.03%)، ثم «الإمارات دبي الوطني» 965.59 مليوناً (7.46%)، ثم «الرمز كابيتال» 724.2 مليوناً (5.6%)، ثم «أبوظبي الأول» 691 مليوناً (5.34%)، فـ«دبي الإسلامي» 468.12 مليوناً (3.62%). وجاءت «الدولية» التاسعة بـ444.13 مليوناً (3.43%)، ثم «الضمان» 300.9 مليوناً (2.33%)، ثم «أبوظبي التجاري» 300 مليوناً (2.32%)، بعدها «المشرق» 298.7 مليوناً (2.31%)، ثم «مينا كورب» 230.19 مليوناً (1.78%)، و«الشارقة الإسلامي» 214.8 مليوناً (1.66%).

وبلغت حصة «الأنصاري» 177.25 مليوناً (1.37%)، و«دار التمويل» 160.39 مليوناً (1.24%)، و«دبي التجاري» 158.5 مليوناً (1.23%)، و«إتش إس بي سي» 153.2 مليوناً (1.18%)، و«سيكو» 129.4 مليوناً (1%)، و«الساحل» 111.3 مليوناً (0.86%). ووصلت حصة «ورلد انفستمنتس» 104.14 مليوناً (0.81%)، و«شروق» 96.1 مليوناً (0.74%)، و«الوثبة» 59.7 مليوناً (0.46%)، و«الدار» 35.7 مليوناً (0.28%)، و«البروج» 2.3 مليوناً (0.02%).

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