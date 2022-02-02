«دبي للاستثمار» تتوقع طرحاً في بعض الأسواق

المصدر: (دبي - البيان)

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توقع خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي للاستثمار»، تحسن أرباح الشركة من أسواق المال في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن هناك تخارجات مزمعة من بعضها أو طرحاً للبعض الآخر في الأسواق العالمية، مما سيعود بالربح على الشركة.

وقال بن كلبان في تصريحات لـ «سي إن بي سي عربية»، إن الشركة تركز في استثماراتها على القارة الأفريقية، مشيراً إلى سعي الشركة نحو استحداث نموذج لمجمع دبي للاستثمار في كل من مصر وأنغولا.

وأشار إلى أن «دبي للاستثمار» حصلت على أراضي المشروع بالفعل في أنغولا، على أن يتم الإعلان قريباً عن التفاصيل فيما تنتظر الشركة الحصول على موافقات الجهات المختصة في مصر. وعن التوزيعات النقدية عن العام المنقضي 2021، أكد خالد بن كلبان أنها ستكون أعلى من توزيعات أرباح عام 2020.

من جانب آخر، قال بن كلبان في تصريحات مماثلة، إن هناك ارتفاعاً بالمحفظة الاستثمارية المالية التي تشمل السندات والصكوك، أما المحفظة العقارية هناك بعض الانخفاضات لبعض العقارات مقابل زيادة ارتفاع قيمة عقارات أخرى.

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