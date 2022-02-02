الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الحدث الأكبر في المنطقة والمخصص لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، وسط مشاركة واسعة من قادة القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي كلمته الافتتاحية الافتراضية، قال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: تأثرت سلسلة الإمداد العالمية والقطاع البحري بشدة نتيجة جائحة (كوفيد19). وفي الإمارات، تضافرت الجهود لمواجهة مختلف التحديات وتلبية احتياجات السوق، وتم فتح جميع الموانئ في الدولة على مدار الساعة لتقديم خدماتها بشكل كامل للحفاظ على تدفق التجارة العالمية واستمرارية عمل سلاسل التوريد البحري لضمان إيصال السلع والإمدادات الحيوية. كما كانت الدولة من أوائل أعضاء المنظمة البحرية الدولية التي تصنف البحارة على أنهم «عمال من ذوي الأولوية» ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن، وقدمت لهم الرعاية الطبية، ووفرت اللقاحات المعتمدة ضد فيروس (كوفيد19) وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفو الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة.

وأضاف: تُوجت هذه الجهود بتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، وجاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد السفن بالوقود، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، وتأتي رعايتنا لمؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» انطلاقاً من رؤيتنا لجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والشحن البحري، حيث يلعب «بريك بلك الشرق الأوسط» دوراً مهماً في تسهيل مناقشة الاستراتيجيات التي ستساعد على تعزيز القطاع والارتقاء به إلى آفاق أوسع.

وتضمّن اليوم الأول جلسات نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والقادة رؤاهم حول عدة موضوعات مهمة منها استراتيجيات التعافي لمواجهة التحديات الحالية، وتوقعات السوق بالنسبة للقطاع. ويختتم الحدث المقام في مركز دبي التجاري العالمي فعالياته اليوم، وشهد اليوم الأول من المؤتمر زيادة لافتة في عدد الحضور مقارنة بالعام الماضي بلغت 35%.

وسلطت أولى جلسات اليوم الأول بعنوان «إدارة الأسعار والإمكانات: التوقعات والمحركات الرئيسية والحفاظ على التنافسية» الضوء على بعض القضايا الملحة في قطاع الشحن، بمشاركة نخبة من الخبراء الذين ناقشوا التوقعات وتأثير أسعار الشحن الحالية على الأعمال التجارية وسلاسل التوريد والإمداد.

قدرات استيعابية

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: «صناعة الشحن البحري بدأت تدريجيًا بالارتداد إلى مستويات أدائها الطبيعية. وللتغلب على الاحتقان في تدفق البضائع، قمنا بزيادة قدراتنا الاستيعابية وتحسينها في ميناء جبل علي، لرفع إمكاناتنا لاستقبال أعداد كبيرة من البضائع المنقولة عبر الحاويات بمختلف أنماط الشحن، اعتمادًا على مرافقنا وأصولنا المنتشرة حول العالم. وقد أسهمنا بشكل كبير في تعزيز تقدم قطاع شحن البضائع السائبة بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا، وسنواصل العمل على مساعدة الدولة في تكريس مكانتها باعتبارها المركز التجاري واللوجستي الرائد».

تحول رقمي

وتضمّن اليوم الأول جلسة حول التحول الرقمي شارك فيها خالد الشحي، مدير المشاريع البحرية في «أدنوك للخدمات اللوجستية». وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «بريك بلك الشرق الأوسط» يشكل حدثاً مميزاً يجمع رواد القطاع ويتيح لهم منصة مثالية للتواصل وتبادل المعلومات والرؤى وأفضل الممارسات، ويدعم في الوقت نفسه النمو المستقبلي لقطاع شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع حول العالم.

وقال: رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشحن خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الجائحة، نجحت موانئ أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في دعم الجهود الرامية إلى تسريع التعافي الاقتصادي وتعزيز استقرار الأعمال، مع الالتزام التام بالمحافظة على سلامة سلسلة التوريد واستمرارية تدفق البضائع والسلع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز