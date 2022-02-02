«سايبروس ميل»: الإمارات وجهة عالمية للوافدين للعيش والاستثمار

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت صحيفة «سايبروس ميل» القبرصية الإمارات بأنها واحدة من أفضل وجهات العالم للوافدين للعيش، وأيضاً للاستثمار العقاري. ونشرت الصحيفة أمس على موقعها الشبكي تقريراً عن حياة المقيمين في الإمارات وفرص الاستثمار المُتاحة لهم.

وأكّد التقرير أن الإمارات رسّخت مكانتها خلال السنوات الأخيرة كأفضل الوجهات على مستوى العالم لحياة المغتربين، وهو ما تأكّد من التقرير الصادر في أكتوبر الماضي من بنك «إتش إس بي سي» البريطاني عن أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل، الدراسة الاستقصائية العالمية التي تضمنت آراء أكثر من 20000 شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.

وسجّلت الإمارات قفزة هائلة في 2021 بالمقارنة مع ترتيبها على نفس قائمة الوجهات، وفقاً لإصدار 2020 من التقرير، حيث نالت الدولة المركز الرابع عالمياً، ما يعني أنها قفزت 10 مراكز في غضون عام واحد فقط. وكان 82% من المقيمين في الإمارات، الذين شاركوا في استبيان 2021، قد أعربوا عن شعورهم بالتفاؤل بأن الحياة ستكون أكثر استقراراً وطبيعيةً من جديد خلال الأشهر الـ12 المقبلة على الرغم من الجائحة العالمية «كوفيد 19»، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 75%.

فيما تطرق التقرير إلى أبرز الخيارات الاستثمارية المُفضّلة لدى المقيمين في الإمارات، فذكر أن الاستثمار العقاري يظل واحداً من أفضل الخيارات لدى الأجانب. وذكر التقرير أن ثمّة عدة أسباب وراء ذلك، ومنها الشهرة العالمية الطاغية التي تحظى بها الدولة في مجال الأنشطة العقارية، وتعدد الوكالات والشركات العقارية بالدولة، فضلاً عن التعافي اللافت الذي حققته سوق العقارات في دبي، وأهم الأسواق العقارية بالإمارات، على مدار العام الماضي، وبعدما تضررت في سابقه 2020 من التداعيات الناجمة عن تفشي «كوفيد 19»، وهو التعافي الذي يتجلى في ارتفاع أسعار العقارات في دبي إلى مستوى لم تشهده منذ 7 سنوات.

وتحدث التقرير عن آفاق أسواق العقارات في الدولة خلال العام الجاري، فأفاد بأن التوقعات الآن تذهب إلى ارتفاع أسعار العقارات بالدولة في 2022 بنسبة 5% على الأقل، بالمقارنة مع 2.5% فقط منذ بضعة أشهر، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً مُطرداً في العائدات المُتوقّعة على الاستثمارات العقارية في الدولة. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد جاذبية دبي تحديداً للمستثمرين من كافة أنحاء العالم مزيداً من الارتفاع في العام الجاري.

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