تشريعات الإمارات تواكب التحولات العالمية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية محلية، وجود فرص استثمارية واعدة بدولة الإمارات، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتعزيز بيئة المال والأعمال، وسط مناخ يتسم بالأمن والأمان، مثل تطوير الخدمات الحكومية، وتقديم الحوافز للمستثمرين، لافتين إلى أن جميع الموازنات المحلية والاتحادية، المعلنة للعام الجاري 2022، تبشر بزيادة الأرقام، الأمر الذي يرسخ النمو واستمرارية الأعمال، وعودة الأنشطة إلى عهدها السابق بعد تجاوز الإمارات لتحديات وتداعيات الجائحة العالمية.

خارطة سياحية

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن العام الماضي، شهد إطلاق العديد من الفعاليات الترفيهية والسياحية، أسهمت في ارتقاء وتعزيز مكانة عجمان، والترويج للإمارة وجهة سياحية ثقافية رائدة، من خلال التعاون الاستراتيجي مع المؤسسات البارزة في القطاعين العام والخاص، على المستويين المحلي والعالمي؛ بهدف تسريع تعافي القطاع، ومواصلة مسيرة النمو، مؤكداً نجاح عجمان في تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمارات السياحية إقليمياً، وسط ما تتمتّع به من مقومات، وما تتبنّاه من استراتيجيات، أسهمت في جذب الاستثمارات السياحية من جميع أقطار العالم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن «سياحة عجمان» عملت بصورة مستمرة على تعزيز استدامة القطاع، من خلال إطلاقها العديد من المبادرات والمشروعات، مثل: افتتاح متحف «مصفوت» أخيراً، بالإضافة إلى إعادة افتتاح متحف «عجمان» بحلته الجديدة، الذي يقدّم لزواره تجربة تفاعلية فريدة، عن طريق توظيف التقنيات التكنولوجية والبصرية الحديثة، كما أعلنت الدائرة نظام تصنيف ذاتي، هو الأول من نوعه، بهدف ضمان تجربة سياحية فريدة ومتميزة للسياح في عجمان.

مشروعات ومبادرات

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: «تمكَّنت الأخيرة خلال العام الماضي، من توسيع الآفاق الاستثمارية المتاحة، وتوفير المزيد من الفرص للشركات والمشروعات التجارية، لتواصل ترسيخ مكانتها، بيئة حاضنة للنمو، ومسهمٍ حيوي في زيادة زخم الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان، وتعزيز تنوّع موارد الاقتصاد الوطني، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

وأضاف: «أطلقنا خلال 2021، حزمة مشروعات ومبادرات الدعم لشركاء الأعمال، حرصنا من خلالها على توظيف أحدث التقنيات المبتكرة والتطبيقات الذكية. ومن أبرز مبادراتنا القائمة على التكنولوجيا: «مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي والروبوت»، وهي منصةٌ تساعد روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، على الوصول للأسواق عبر تطوير أفكار، ومفاهيم مُبتكرة، واكتساب مهارات جديدة، بالاستعانة بإمكانات الخبراء، و«مركز التجارة الإلكترونية»، الذي يمثل مساحة عمل مشتركة، تسهِّل التعاون بين العقول المبدعة، وتوفر حزمةً من المحفزات المصممة لشركات التجارة الإلكترونية».

وأكمل: «كما بادرنا طوال الفترة الماضية، بتعزيز خدماتنا ذات القيمة المضافة، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ مكانتنا، ضمن نخبة المناطق الحرة حول العالم. واليوم، نقدم ما يزيد على 50 حلاً من الحلول المتكاملة والخدمات ذات القيمة المضافة؛ لتوسيع فرص النمو للشركات والاستثمارات».

فرص استثمارية

وأكد عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، نجاح دولة الإمارات في توفير بيئة استثمارية جاذبة، تتوفر فيها كل فرص النجاح، لافتاً إلى وجود التشريعات المواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية، وتوفير الدولة للبنية التحتية المساهمة في نجاح الأعمال، الأمر الذي جعل الإمارات مقصداً للمستثمرين على المستوى الإقليمي.

وتطرق في ذات السياق، نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في عجمان، منوهاً بأن الإمارة تتميز بموقع استراتيجي وسط الدولة، وتتميز بشواطئ ومنتجعات أصبحت مقصداً سياحياً، لافتاً إلى أن القطاع السياحي، شهد نمواً خلال العام الماضي في نسب الإشغال في الفنادق، وصلت إلى 85%، فيما تميزت عجمان بنمو الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، كما يوجد اهتمام بتشجيع الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا، مع تقديم الحوافز للمستثمرين، وتشجيع الاقتصاد الأخضر.

واحة الأمن والأمان

وقال رجل الأعمال، محمد النعيمي، إن دولة الإمارات، هي واحة الأمن والأمان، بما توفره من بيئة استثمارية خصبة، جذبت المستثمرين من جميع أنحاء العالم، للعمل وجني الأرباح، مؤكداً أن هذا الأمر تحقق نتيجة لوجود التشريعات والخدمات المتطورة، التي تسهم في نجاح الأعمال والمشاريع، لافتاً إلى أن نجاح الدولة في استضافة إكسبو 2020، وتجاوز عدد الزوار 10 ملايين زائر، دليل على رؤية القيادة الرشيدة، في جعل الدولة في مقدم الدول الجاذبة للاستثمارات.

وأكد أن السمعة الطيبة التي اكتسبتها الإمارات، بفضل القيادة الرشيدة، ونهج سياستها، أسهمت في جعل الدولة واحة جاذبة منذ تأسيسها لرجال الأعمال، وترحب بأصحاب الابتكارات والكفاءات العلمية في جميع المجالات، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة.

نشاط عقاري

وقال علي الجناحي، صاحب شركة «الجناحي» للعقارات: «يشهد السوق العقاري حالياً، حركة نشطة، وإقبالاً من المستثمرين لشراء البنيات الجاهزة والأراضي السكنية والصناعية، كما أن هنالك زيادة في حركة تداول العقارات من بيع وشراء، وتوجد حالياً فرص مميزة لشراء بنايات جاهزة، في ظل المؤشرات الحالية في تحسن قيمة الإيجارات».

وبيّن أن الجهود التي تبذلها الحكومة منذ بداية جائحة «كوفيد 19»، مثل تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، أثمرت في عودة جميع الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى عودة النشاط إلى السوق العقاري، كما أن حرص الحكومة في توفير الخدمات للمستثمرين، شجعهم على البدء في مشروعات جديدة، وفق مقتضيات ومتطلبات السوق المحلي.

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