تباين أداء أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط سيولة جاوزت 1.7 مليار درهم تركز 51% منها على 3 أسهم بقيادة «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«ألفا ظبي».

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.15% ليغلق عند 8717 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب أسهم الاستثمار والطاقة، فيما انخفض سوق دبي 1% ليصل إلى 3170 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.73 مليار درهم، منها 1.47 مليار في أبوظبي و259.2 مليوناً بدبي. وجرى تداول 350.8 مليون سهم، موزعة بواقع 232.6 مليوناً في أبوظبي، و118.16 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 12038 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار مع نمو «العالمية القابضة» 0.66% و«ألفا ظبي» 4.65%، و«ملتيبلاي» 5.13%. وزاد قطاع الطاقة على وقع نمو «أدنوك للحفر» 1.16% و«دانة غاز» 1.96% فيما استقر «طاقة» وتراجع «أدنوك للتوزيع» 0.73%. ونزل قطاع البنوك. وتفاوت أداء أسهم العقار. وتراجع قطاع الاتصالات.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 301.3 مليون درهم تلاه «أبوظبي الأول» 297.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 280 مليون درهم، وحقق «البنك التجاري الدولي» أكبر ارتفاع بنسبة 6.73%، فيما كان «غذاء القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.82%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 125.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.4% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.64% و«إعمار للتطوير» 1.86% و«ديار» 0.21%. وانخفض قطاع البنوك 0.65% بعد تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.49%.

وتراجع قطاع الاستثمار 2.8% مع هبوط «دبي للاستثمار» 2.63% و«سوق دبي المالي» 3.36% و«شعاع كابيتال» 2.45%، وانخفض قطاع النقل 0.6% بعد تراجع «العربية للطيران» 0.69% و«أرامكس» 0.73% فيما صعد «الخليج للملاحة» 0.63%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 98.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 44.34 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 25.7 مليون درهم. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 42.65 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 915.4 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 55.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 55.5 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 915.4 مليوناً.

إفصاحات

● كشفت النتائج الأولية لشركة «الخليج الاستثمارية» عن تحولها للربحية بعد تسجيلها 12.27 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر بنحو 30.34 مليوناً في 2020.

● أعلن بنك «رأس الخيمة الوطني» تعيين ستيفن روبورت موناغان في عضوية مجلس إدارة البنك كعضو مستقل غير تنفيذي وذلك اعتباراً من 2 فبراير الجاري على أن يخضع القرار لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

● كشفت النتائج الأولية لمجموعة «أرام» عن تسجيلها خسائر بنحو 28.4 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر بنحو 11.12 مليوناً في 2020، وذلك بسبب إعادة تقييم العقارات.

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