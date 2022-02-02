هوية جديدة واستراتيجية رقمية مبتكرة لمصرف الهلال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مصرف الهلال، وهو إحدى مؤسسات مجموعة بنك أبوظبي التجاري، طرح هويته الجديدة تحت اسم «الهلال» وذلك بالتزامن مع إطلاق تطبيق الهلال الجديد والذي صُمم ليلبي الاحتياجات المصرفية، فضلاً عن توفير تجربة وخدمات مبتكرة بمزايا عائلية لتواكب أسلوب الحياة الحديث، من خلال الشراكات المتنوعة مع العديد من العلامات التجارية الرائدة.

ويتيح تطبيق الهلال الجديد إمكانية فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للمتعاملين ولأطفالهم، وغيرها من الخدمات المصرفية، فضلاً عن الحصول على مكافآت من برنامج الولاء التابع للهلال. ويتيح نظام الهوية الرقمية للمصادقة السريعة UAE Pass إمكانية التسجيل في التطبيق بسرعة وسهولة تامة.

وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: لعب مصرف الهلال منذ تأسيسه دوراً مهماً في المساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وأدى استحواذ بنك أبوظبي التجاري على مصرف الهلال في 2019 إلى إحداث نقلةٍ نوعية في المصرف ليصبح من المؤسسات المالية القائمة على التحول الرقمي، وتزويد المتعاملين بمنتجات وخدمات مصرفية عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتتجسد هذه الاستراتيجية في إطلاق الهوية الجديدة، وتطبيق يعكس الطابع الحيوي لهذه المؤسسة المالية ويرتقي بمستوى الخدمات إلى آفاق جديدة. وتعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً لقاعدة الموظفين المتنوعة في الهلال والتي تمثل المواهب الإماراتية فيها 51% من مجموع الكوادر المصرفية، وهي أحد أعلى معدلات التوطين بالقطاع المصرفي. ونحن على ثقة بأن اعتماد الهلال أحدث التقنيات الرقمية واهتمامه بخدمة المتعاملين كإحدى الأولويات الرئيسية سيؤهله لتحقيق تقدم كبير في هدفه الاستراتيجي المتمثل بتوسيع نطاق حضوره وقاعدة متعامليه«.

وقال علاء عريقات، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: من أهم مزايا التطبيق الجديد خاصية تعليم الأطفال مهارات مالية سليمة من خلال أساليب ترفيهية مبتكرة لتنمية حس المسؤولية المالية لديهم في المستقبل. ويوفر التطبيق نظاماً لمنح المكافآت للأطفال عند إنجاز مهمات محددة، إضافة إلى حوافز للتوفير مع إعدادات خاصة بعمر المستخدم، وبطاقات خصم مع وسائل للرقابة على عمليات الإنفاق عبر الإنترنت. كما يمكن لغير المتعاملين لدى الهلال الاستفادة من مجموعة خدمات تشمل التسوق المتاح من خلال التطبيق.

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