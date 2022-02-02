«المركزي» يطرح شروطاً وأحكاماً جديدة للتسهيلات الائتمانية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلن مصرف الإمارات المركزي طرح شروط وأحكام عامة جديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة، يتسنى بموجبها للمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات الحصول على أموال احتياطية من المصرف المركزي على أساس ليلة واحدة أو لفترات استحقاق أخرى عن طريق إيداع ضمانات مؤهلة.

يأتي ذلك كجزءٍ من خطة تنفيذ إطار العمليات النقدية بالدرهم. وتحدّد الشروط والأحكام العامة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 مارس، السلطات التقديرية المتعلقة بتفعيل هذه التسهيلات بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة بإدارة الضمانات. ويجوز للأطراف المقابلة المؤهلة، وفقاً لتقديرها الخاص، أن تحصل على أي من التسهيلات الائتمانية المتاحة والسحب من الأموال الاحتياطية للمصرف المركزي على أساس ليلة واحدة من خلال معاملات التمويل بضمان أو معاملات المرابحة، وذلك لمواجهة أية احتياجات مؤقتة للسيولة.

ويجوز للمصرف أن يفعّل تسهيلات تأمين السيولة الطارئة استجابةً لأي ضغوطات فعلية أو متوقعة ذات طبيعة استثنائية، عند احتياج الأطراف المقابلة المؤهلة إلى الأموال الاحتياطية من المصرف لفترات ممتدة. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن إعادة هيكلة نطاق الضمانات المؤهلة ستضمن تدخلاً أكثر فاعلية من قبل المصرف لتزويد الأطراف المقابلة المؤهلة بما تحتاجه من السيولة في أوقات الضغط، أو للتعامل مع أية تحديات في السوق المحلية.

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