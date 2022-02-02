ارتفاع التضخم بالإمارات في ديسمبر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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ارتفعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.5% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، بينما زاد على أساس شهري بنسبة هامشية 0.02% مقارنة بنوفمبر.

وأشارت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، إلى وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.62 نقاط في ديسمبر مقابل نحو 105.97 نقاط في ديسمبر 2020، ومقابل 108.6 نقاط في نوفمبر 2021.

وجاء الارتفاع بعد صعود 9 مجموعات إنفاق أبرزها الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.71%. وجاء ارتفاع التضخم على أساس شهري بسبب صعود 6 مجموعات رئيسية تصدرها الأغذية والمشروبات. وحسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري 0.08% في أبوظبي بينما ارتفع بدبي 0.09% وبنسبة0.11% في الشارقة و0.11% بعجمان و0.11% في أم القيوين و0.13% برأس الخيمة و0.1% في الفجيرة.

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