مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 368 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 243.36 مليون درهم و323 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 787.91 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 1 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 98 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

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