«الإمارات دبي الوطني» يبحث 23 فبراير مقترحاً لتوزيع أرباح

المصدر: (دبي - البيان)

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تبحث الجمعية العمومية لبنك «الإمارات دبي الوطني» في اجتماعها الذي سيعقد 23 فبراير الجاري، للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار 50 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليارات درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كما سيتم خلال الاجتماع الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. كما سيبحث تأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحد أقصى.

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