ختام ناجح لمهرجان دبي للتسوق

المصدر: (دبي - البيان)

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أسدلت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، الستار على النسخة الـ 27 من مهرجان دبي للتسوق، معلنة ختاماً ناجحاً مع عروض التخفيضات الكبرى، خلال نهاية الأسبوع، وتوزيع الجوائز الضخمة التي غيرت حياة الكثيرين، والعديد من الفعاليات الترفيهية المبتكرة عالمية المستوى.

وخلال أيام المهرجان هذا العام، استمتع السكان والمقيمون والزوار بمجموعة رائعة من تجارب التسوق والربح والترفيه من خلال 320 حفلة موسيقية وعروض حية، و160 عرضاً ضوئياً، و430 فعالية ترفيهية.

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