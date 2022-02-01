«فيتش» تمنح «إعمار» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

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صنّفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة «إعمار العقارية»، عند «-BBB»، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته «فيتش»، أمس، فإن «إعمار العقارية»، تستفيد من الإيرادات المُتنوعة المُتولّدة خلال هيكل مجموعة الشركات التي تنتمي إليها. وأكّد التقرير أن «إعمار العقارية»، تمتلك محفظة من مراكز التسوق والأصول العقارية ذات الجودة العالية، التي تُولّد إيرادات مستقرة ومتكررة، تستأثر تقليدياً بنحو نصف أرباح المجموعة، قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

وأضاف التقرير أن هذا التنوع، يُساعد في تخفيف حدة التقلبات المتلازمة مع التدفقات النقدية من شركة «إعمار للتطوير»، والتي تتولّد بصفة أساسية من مبيعات الأصول العقارية السكنية. وأفاد التقرير بأن كلاً من «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، أظهرتا تعافياً جيداً منذ الربع الثالث من العام الماضي، مع ارتفاع كبير في مبيعاتهما.

وأوضح التقرير أن «إعمار»، تستفيد أيضاً من اسمها التجاري القوي في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً لدورها كواحد من كبريات شركات التطوير العقاري في الإمارات.

وتطرق تقرير «فيتش»، إلى النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها الوكالة لشركة «إعمار العقارية»، فذكر أن هذه النظرة، تعكس التعافي في البيئة التشغيلية للشركة، وذلك على خلفية برامج المحفزّات التي تبنّتها حكومة الإمارات لدعم اقتصاد الدولة، في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، الحملة الناجحة لتطعيم سكان الدولة باللقاحات المُضادة للجائحة، وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في مبيعات العقارات، وأيضاً التجزئة لدى «إعمار للتطوير»، فضلاً عن زيادة حجم الإقبال على مراكز التسوق التابعة لها.

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