«براند فاينناس»: 10 مصارف إماراتية ضمن الأعلى عالمياً للعام الثالث

المصدر: دبي - سيد صالح

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استأثرت 10 بنوك من الإمارات للعام الثالث على التوالي ضمن القائمة السنوية لأعلى 500 بنك في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية، التي تصدرها شركة «براند فاينناس» البريطانية المتخصصة في التصنيفات المتنوعة.

وأصدرت «براند فاينناس» أمس تقرير الـ«500 بنك الأعلى قيمة في العالم في 2022»، الذي يرصد قيمة العلامة التجارية لأعلى 500 بنك في العالم، كما يمنح تصنيفات لكل علامة استناداً إلى تقييمات من جانب خبراء مصرفيين عالميين.

وكان أول البنوك الإماراتية على القائمة هو بنك الإمارات دبي الوطني، حيث جاء في المركز الـ83 عالمياً، وبلغت قيمة علامته التجارية 3.585 مليارات دولار، ونال التصنيف (AAA-) لعلامته التجارية.

وجاء «بنك أبوظبي الأول» في المركز الـ88 عالمياً، وبلغت قيمة علامته التجارية 3.312 مليارات دولار، فيما كان تصنيف علامته التجارية عند (AA-).

وقفز بنك أبوظبي التجاري هذا العام ثلاثة مراكز لينال المركز الـ117، بالمقارنة مع المركز الــ120 في إصدار العام الماضي من التقرير. كما قفز بنك دبي الإسلامي أيضا 8 مراكز، إذ حصل على المركز الــ137، بالمقارنة مع المركز الـ145 في العام الماضي. وقفز «مصرف أبوظبي الإسلامي» أيضا 4 مراكز، فجاء هذا العام في المركز الـ213.

وسجّل بنك المشرق قفزة هائلة قوامها 60 مركزا، حيث نال هذا العام المركز الـ224، بالمقارنة مع المركز الــ 284 في العام الماضي. وتقدّم «بنك دبي التجاري» تسعة مراكز هذا العام إلى المركز الـ351، من المركز الــ 360 في العام الماضي.

وجاء «الإمارات الإسلامي» في المركز الـ372، و«بنك رأس الخيمة» في المركز الـ394، و«بنك الفجيرة الوطني» في المركز الـ458.

واحتفظت نفس البنوك الصينية الأربعة بالمراكز الأولى على تقرير هذا العام، كما كان الحال في العام الماضي. واحتفظ البنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي» هذا العام بصدارة القائمة، وللعام الثالث على التوالي. وشهد البنك ارتفاعاً لافتاً في قيمة علامته التجارية، حيث ارتفعت بنسبة 3.2% لتبلغ 75.199 مليار دولار، بالمقارنة مع 72.788 ملياراً العام الماضي.

كما احتفظ أيضاً بنك التعمير الصيني، «البنك الزراعي الصيني»، و«بنك الصين»، بالمراكز من الثاني إلى الرابع على التوالي. وعلاوة على ذلك، احتفظ «بنك التجار الصيني» بالمركز العاشر على القائمة. وبذلك، تكون البنوك الصينية والأمريكية قد اقتسمت المراكز العشرة الأولى على القائمة هذا العام، بواقع خمسة مراكز لكل منهما، وهو نفس ما حدث العام الماضي. ونالت البنوك الأمريكية «بنك أوف أميركا»، «سيتي»، «مورغان تشيس»، «ويلز فارغو»، و«جيه بي مورغان»، المراكز من الخامس إلى التاسع على التوالي هذا العام.

يذكر أن البنوك العشرة الأولى على قائمة هذا العام شهدت ارتفاعات في قيمة علاماتها التجارية، باستثناء بنك «ويلز فارغو» الأمريكي الذي شهد تراجعاً في ترتيبه على القائمة «من السابع العام الماضي إلى الثامن هذا العام»، وأيضاً في قيمة علامته التجارية التي انخفضت هذا العام 5.5% إلى 30.054 مليار دولار.

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