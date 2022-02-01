22 شخصية قيادية شرق أوسطية تحصد جوائز «استثمارات الإماراتية» للعام 2021

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي نتائج جوائز دورتها الخامسة لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في الشرق الأوسط للعام 2021 والتي انطلقت هذا العام تحت شعار (( الأزمات.... جسور المستقبل ))) حيث تصدرت 22 شخصية قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية قائمة الدورة الخامسة لجوائز المجلة، بما مثل انعكاساً لأهمية الارتقاء بقدرات قادة الأعمال العرب فضلاً عن قادة مؤسسات حكومية بارزة ذات صلة وثيقة بمجريات الاقتصاد العالمي، على تبني أفضل الطروحات والمنهجيات الابتكارية في مجابهة وتحجيم تداعيات أزمة عالمية، أصابت مرتكزات نمو الاقتصاد العالمي وهي أزمة كوفيد – 19«. حيث تأسست منهجية الاختيار والتصويت عبر الاستبيان الذي تم طرحه طيلة الشهور الماضية على اختيار شخصية قيادية واحدة في كل قطاع اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لـ15 معياراً نسبياً للترشح.

الموانئ وقناة السويس

واحتل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي من الإمارات الشخصية القيادية للعام 2021 في الشرق الأوسط في قطاع إدارة الموانئ، مع استمرارية تبني تلك الشركة الإماراتية العالمية رؤية توسعية تأسست على دعم قدراتها اللوجستية في التعامل مع مؤشرات الانقطاع اللوجستي وتغيرات في الخارطة اللوجستية العالمية نتاجاً لأزمة كوفيد – 19»، مع تعزيز اتفاقيات وخلق مسارات بحرية مع وجهات دولية وإقليمية متعددة طيلة العام الماضي مما ساهم في دعم قدرات الاقتصاد الإماراتي النشط والمتطور وربطه عالمياً.

من جهة أخرى، وفي ذات الإطار تصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مرتبة الشخصية القيادية للعام 2021 في قطاع النقل البحري في الشرق الأوسط، اقتراناً بدور هيئة قناة السويس في التعامل مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، والتي أثرت لأكثر من أسبوع على حركة التجارة البحرية العالمية ودعمت القدرات وثقة العالم في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على ضمان أمن وانسيابية الملاحة البحرية في أهم ممر مائي عالمي تواكباً مع ارتفاع مؤشرات الصيانة وتأمين الملاحة عبر ممر القناة. وفي ضوء التطورات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

الترفيه الرقمي

وعطفاً على التطورات المتلاحقة التي شهدها قطاع الرقمنة، فقد أعلنت إدارة المجلة عن فوز المهندس صيفي إسماعيل رئيس مجموعة يلا المحدودة والتي تم إدراجها مؤخراً في سوق نيويورك المالي عن قطاع الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط، حيث تعد مجموعة يلا والتي تأسست العام 2016، في مدينة دبي للأنترنت حيث ناهز عدد المستخدمين لتطبيقات يلا بنهاية الربع الثالث من العام 2021 ما يربو على 25.9 مليون مستخدم بنهاية الربع الثالث من العام 2021، فيما ناهزت إيراداتها عن الربع الثالث من ذات العام أكثر من 262 مليون درهم. ما يعزز فرص نمو المؤسسات الرقمية العربية وتتأتى كطرح للاستفادة من الفرص التي أفرزتها أزمة كوفيد – 19.

قطاع المقاولات والبناء والتشييد

فيما تصدر قطاع المقاولات في الشرق الأوسط الدكتور داكر عبد اللاه محمد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كونتراك للتنمية في مصر عن قطاع المقاولات نظراً لإسهاماته المتعددة والمجموعة الأم التي يناهز تاريخها في سوق المقاولات المصري أكثر من خمسين عاماً، حيث فاز بلقب الشخصية القيادية عن قطاع المقاولات في منطقة الشرق الأوسط، مع تولي شركته مشاريع تطويرية ضخمة في العاصمة الإدارية في مصر.

الاستثمارات الإعلامية

وفي ظل قيادة إمارة أبوظبي لتطور إبداعي في مجالات الاستثمارات الإعلامية الحكومية عبر الدور المحوري لـtwofour54، والتي باتت تضم تحت مظلتها أكثر من 600 شركة إعلامية محلية وإقليمية وعالمية من ضمنها قناة سي إن إن، مع استمراريتها في طرح رؤى توسعية لدعم مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمارات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تم اختيار محمد ضبيع، الرئيس المالي التنفيذي لـtwofour54، كالشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات الإعلامية الحكومية في الشرق الأوسط.

الاستثمارات السياحية

وفيما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمارات البيئية للقطاع الخاص، فقد توجت مجلة استثمارات، المهندس فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الدولية للاستثمار بجائزة الشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات العامة للمشروع الريادي الذي قامت به شركة البركة الدولية للاستثمار، وهو مشروع قناة أبوظبي المائية الذي بات يعد معلماً حضارياً وترفيهياً وسياحياً وبيئياً مع تشييده لأكبر حوض مائي في الشرق الأوسط يضم 46 ألف كائن بحري وتم افتتاحه نهاية العام 2021. فضلاً عن العديد من المرافق الأخرى، كما تنشط مجموعة البركة الدولية للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية برؤية متوازنة تدعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.

قطاعات واعدة

وعبر استقصاءات ومؤشرات التصوير لمعايير جوائز المجلة لهذا العام، فقد فاز معالي رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش ورئيس مجموعة أكو مالكة العلامة التجارية «غاز أفريقيا»، بلقب الشخصية القيادية في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. ومن تركيا تم اختيار رجل الأعمال التركي مراد أولكر، رئيس مجموعة يلدز القابضة عن قطاع الأغذية، فيما تم اختيار رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب مع استحواذ شركته على أكبر مخازن السكر في العالم وتحقيقه مؤشرات نمو مطردة خلال العام الماضي.

القطاع العقاري

كما تصدر خارطة القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رجل الأعمال الإماراتي، من أبوظبي خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار لقائمة القطاع العقاري، حيث حاز لقب الشخصية القيادية في قطاع العقارات لإبرامه صفقات استثمارية متعددة خلال العام المنصرم 2021 ارتبطت بتعزيز قدرات القطاع العقاري الإماراتي، مع توسعه عبر إبرامه شركات في دول متعددة تتصدرها المملكة العربية السعودية.

قطاع النفط العالمي

وفي مسار استثنائي يرسخ عالمية الجائزة، أعلنت مجلة استثمارات عن منح معالي محمد بركندوا وزير النفط النيجيري وأمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، لأفضل منهجية في إدارة أزمات النفط العالمية نتاجاً لرؤية «أوبك» الثاقبة في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والعودة لمؤشرات سعرية عادلة، وفي ذات القطاع النفطي تم اختيار الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة الشموخ الإماراتية من أبوظبي كشخصية العام القيادية في قطاع خدمات النفط للعام 2021.

مؤشرات الحصاد

وباستقراء مسارات الإنجاز في أكثر من 22 قطاعاً اقتصادياً، تم اختيار الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة وهو مؤسس المجموعة للشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات الطبية في الشرق الأوسط، كما جاء أيضاً من المملكة العربية السعودية إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن قطاع التمويل الصناعي، لما يقوم به الصندوق من دور بارز في تمويل قطاعات متنوعة في المملكة العربية السعودية من بينها الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، كما ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في إعادة هيكلة 546 شركة بتكلفة تزيد عن مليار دولار. ومع الأهمية والحراك النشط الذي يشهده الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية فريدة وتحديثية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فقد تم اختيار أيضاً من المملكة العربية السعودية أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة عن قطاع التجزئة مع قيادته وطرحه لعملية الاكتتاب العام الأولي للشركة نهايات العام 2020. مع تخطي عدد العاملين في مجموعته 10 آلاف موظف.

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