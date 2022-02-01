دراسة لـ«زيورخ» تكشف دور شركات التأمين في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت شركة زيورخ إنترناشيونال لايف ليمتد، وهي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين السويسرية، بالتعاون مع يوجوف، دراسة استطلعت آراء 502 موظف من سكان الإمارات الذين يعيلون أنفسهم وتتراوح أعمارهم بين 24-45 عاماً، حول كيفية تأقلمهم مالياً حال تشخيصهم بالإصابة بمرض مزمن.

وقال خاتشيك كينويان، رئيس الاكتتاب في شركة زيورخ إنترناشيونال لايف: «أجرينا هذه الدراسة الاستقصائية هدف معرفة مدى إدراك الأفراد والموظفين تحديداً لقدراتهم المالية في حال تعرضوا أو أصيبوا بمرض خطير».

وتابع كينويان: «يمكن أن توفر خدمة «الحماية من الأمراض الحرجة» طبقة من الأمان المادي لدعم المرضى المصابين، حيث غالباً التأمين الطبي الذي يقدمه أصحاب العمل يغطي تكاليف العلاج فقط».

وتقدم خدمة «الحماية من الأمراض الحرجة» للمريض المبلغ المؤمن عليه الذي من شأنه أن يعوضه عن دخله الشهري الذي قد يخسره في حال توقف عن العمل، ويوفر له الأمن المالي خلال فترة العلاج الطويلة. يمكن أن تغطي الخدمة أيضاً التكاليف الإضافية المرتبطة بالمرض كالسفر مع أحد أفراد الأسرة والتغييرات في نمط الحياة التي لا يغطيها أصحاب العمل أو التأمين الطبي الشخصي.

ومجموعة زيورخ للتأمين هي شركة تأمين متعددة المجالات تقدّم الخدمات لعملائها في أسواق عالمية ومحلية. توظّف المجموعة 55.000 شخص تقريباً وتقدّم باقة واسعة من منتجات وخدمات التأمين على الممتلكات والتأمين على الحياة في أكثر من 215 دولة وإقليم.

ويتفاوت عملاء زيورخ ما بين أفراد وشركات صغيرة وشركات متوسطة وكبيرة، فضلاً على الشركات متعددة الجنسية. وتعد زيورخ إنترناشيونال لايف ليمتد جزءاً من مجموعة زيورخ للتأمين تمّ تأسيسها في جزيرة مان، وتم ترخيصها من قبل هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان. تمتلك الشركة فروعاً قائمة ومسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومرخص لها من قبل مصرف الإمارات العربية المتّحدة المركزي، وفي البحرين ومرخّص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وفي مركز قطر للمال ومرخص لها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

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