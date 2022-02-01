أراضي دبي توقع اتفاقية لتزويد البيانات التفاعلية وتعزيز مناخ الأمن الاستثماري

المصدر: دبي- البيان

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تم توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي و الأملاك مع موقع DXBinteract.com لتزويد البيانات والتقارير التفاعلية والتي تعطي صورة أوضح للمستثمرين الراغبين في معرفة معلومات السوق العقاري بطريقة تحليلية صحيحة لاتخاذ القرار الصائب سواء كان في عملية الشراء أو البيع أو الاستثمار.

جرى التوقيع بحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي وماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي وفراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة أوراتك الشركة المطورة للموقع DXBinteract.com

وقال سلطان بن مجرن: تأتي الشراكة مع موقع DXBinteract.com التابع لشركة أورا تك لتقديم بيانات تفاعلية لحظة بلحظة في القطاع العقاري التي تتميز بالمصداقية والشفافية لكل مستثمر يرغب بعمليات البيع والشراء.

وقالت ماجدة علي راشد: تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار خطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتطوير الخدمات بما يهدف مصلحة المستثمرين الخارجيين والمستثمرين داخل الدولة بصورة تحقق رؤية و رسالة الدائرة لتوفير بيئة عقارية آمنة وبيانات دقيقة للمتعاملين حيث يُمَكِنَهُم من خلال هذا الموقع من رؤية التغيرات الجارية في السوق العقاري حسب الخارطة ومتابعة تغيرات الأسعار بشكل فوري.

وقال فراس المسدي: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي و الأملاك لتوفير البيئة التفاعلية في السوق العقاري في دبي من خلال موقع DXBinteract.com الذي يساهم في توفير كل البيانات الخاصة التفاعلية لأسعار العقارات بحسب المنطقة وحسب البناء العقاري مثل معرفة أسعار البيع و الشراء في المنطقة والبيانات المتغيرة التي تجري في السوق العقاري أثناء تغير الأسعار وخلافه تبعاً للمرحلة التي يمر بها تماماً مثل أسواق الأسهم والبورصات وحركتها. وتدرك دائرة الأراضي والأملاك جيداً مدى اهتمام المستثمرين سواء كانوا في دبي أو الأجانب من خارجها بمعرفة هذه البيانات التفاعلية.

وأضاف: ستزيد ثقة المستثمرين بالتعامل مع المطورين العقاريين وتحديد قراراتهم بصورة صحيحة من خلال توفير البيانات الصحيحة 100% وفقاً لتغيرات السوق العقاري لحظة بلحظة بشكل مباشر واعتماداً على ما يرغبون بمعرفته كتحديد المنطقة مثلاً أو نوع السكن العقاري إن كان جاهزاً أو على الخارطة.

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