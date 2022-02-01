أرباح «الصير مارين» تقفز إلى 2.5 مليار درهم في 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الصير مارين، الشركة التي تعمل في قطاعات بحرية متعددة وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة نتائجها المالية للربع الرابع والنتائج السنوية لعام 2021 حيث قفز صافي ربح الشركة خلال فترة الاثني عشر شهرًا ليصل إلى 2.5 مليار درهم مقارنة مع 33.94 مليون درهم العام الماضي.

وكانت الزيادة في صافي الربح مدفوعة بالارتفاع الكبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الأخيرة والتي استمرت في دفع جهود التنويع المكثفة للشركة في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج الجديدة، مثل الإطلاق المرتقب لوحدة أعمال تصنيع المواد المضافة.

وبلغت إيرادات فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2021 620 مليون درهم، بزيادة قدرها 22.4٪ عن 507 ملايين درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، وخلال الربع الرابع 2021 نمت إيرادات الشركة بنسبة 41.2٪ لتصل إلى 213 مليون درهم، مقارنة بـ 150 مليون درهم في الربع الرابع 2020.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: كان هذا الأداء مدفوعًا باستثمار الشركة في بيئة سوق داعمة، وبدرجة أقل، من خلال الأنشطة التجارية العادية حيث شهدت أعمالنا الداخلية تحسنًا في أساسيات السوق بسبب حجم العملاء القوي. وكانت ظروف السوق مستقرة في الربع الرابع. ومن المرجح أن يستمر زيادة الطلب على خدماتنا في عام 2022 حيث نواصل تنويع أنشطتنا التجارية محليًا ودوليًا، مما سيحسن ربحيتنا ونجاحنا على المدى الطويل. وليس هناك شك في أن أداء الصير مارين القوي في 2021 يمكننا من تسريع خدماتنا وتحولنا اللوجستي واستثماراتنا في وحدات أعمال جديدة.

وتأسست شركة الصير مارين في عام 2003، برأسمال مدفوع يبلغ مليار درهم مع ما يزيد عن 1200 موظف. وفي ديسمبر 2021، بلغت أصول الشركة 6.1 مليارات درهم، مقارنة بـ 717.81 مليون درهم في بداية العام. وتقدم شركة الصير البحرية خدمات إدارة عمليات البناء والعمليات التجارية والتقنية البحرية الجديدة، مع تقنيات قائمة على الابتكار لتطوير وتصنيع المنتجات والخدمات المستدامة.

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