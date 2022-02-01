«ياس مول» يحتفل بالعام الصيني بتقديم هدايا للمتسوّقين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلق «ياس مول»، وجهة التسوق الأكبر في العاصمة الإماراتية، احتفالية مميزة تستمر لعشرة أيام، بمناسبة حلول العام القمري الصيني الجديد، الذي يبدأ اليوم في 1 فبراير 2022، حاملاً معه آمال الازدهار والاستبشار ببدايات جديدة. ويستقبل مركز التسوق «عام النمر»، بديكورات رائعة، عمّت أرجاء ساحة «تاون سكوير»، وإطلاق عروض ترويجية مميزة لاجتذاب المتسوقين، ومكافأتهم خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير 2022.

وأقيمت في ساحة «تاون سكوير»، شجرة هونغ باو رائعة، تتيح للمتسوقين الحصول على الكثير من الجوائز المميزة. فمع كل عملية شراء في «ياس مول»، يمكن للمتسوقين إجراء مسح ضوئي لرموز الاستجابة السريعة (QR)، الموجودة بجوار شجرة الأمنيات الصينية التقليدية، والحصول على كعكة الحظ الصينية الافتراضية، التي تضم حكماً ومقولات رائعة. وسيتاح لسعداء الحظ، فرصة الفوز بجوائز متنوعة، مثل القسائم الشرائية، ورموز الخصم، من منافذ البيع الشريكة مثل مينيسو، ومجوهرات بيبي فتيحي، ولابريوش، وسينابون، وفيسيز، ويوروب كار، وغيرها. وتتيح رموز الاستجابة السريعة للمتسوقين أيضاً، فرصة الحصول على 500 نقطة من نقاط «دارنا»، أو 500 ميل من أميال «ضيف الاتحاد».

يشكّل «ياس مول»، الوجهة المثلى للاحتفال بالعام القمري الجديد، سواءً من خلال التسوق أو تناول الطعام أو الترفيه والتسلية، حيث تتيح هذه الأجواء للمتسوقين فرصة الاستمتاع بلحظات استثنائية مع أفراد العائلة والأصدقاء، مع تجربة تسوق غامرة إلى أبعد الحدود.

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