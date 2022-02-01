اختتام فعاليات «مهرجان آفاق أوتو فيست الحديريات» أبوظبي بنجاح

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «مهرجان آفاق أوتو فيست الحديريات» عن اختتام فعاليات نسخته الأولى التي استمرت لمدة 4 أيام، بتنظيم من «آفاق الإسلامية للتمويل»، الشركة الأولى والرائدة في خدمات التمويل الإسلامي للأفراد والشركات، وأتاح لزواره الكثير من عروض التمويل والتسهيلات المالية، بمشاركة أشهر وكالات السيارات منها «المسعود للسيارات»، «علي وأولاده»، «إنتر إميرتس موتورز»، «النخبة للسيارات»، «بن حموده للسيارات» و«مومنتوم».

أتى تنظيم هذا المهرجان بهدف دعم انتعاش سوق تمويل السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقيت فعالياته اهتماماً ملفتاً وإقبالاً ملحوظاً من محبي السيارات بمختلف أنواعها، الذين منحتهم فرصة فريدة لاقتناء سيارة أحلامهم، من خلال برامج تمويل بنسب مرابحة تفضيلية، حيث توافدوا إلى جزيرة الحديريات-أبوظبي للاستفادة من مجموعة واسعة من عروض التمويل الحصرية التي قدّمتها «آفاق»، مع معدلات ربح تبدأ من 1,75%، وتأجيل سداد القسط الأول لفترة تصل حتى 180 يوماً، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة «آفاق» الائتمانية مجاناً.

ومع اختتام المهرجان، قال محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»: «على الرغم من حرصنا على إبقاء أرقام بعض المبيعات المحددة طيّ الكتمان، يمكننا التأكيد بأن (مهرجان آفاق أوتو فيست الحديريات) حقق أفضل المبيعات على الإطلاق، وشهدت جميع وكالات السيارات، بمختلف أنواعها، إقبالاً كبيراً من الراغبين في اقتناء سيارة أحلامهم، والذين استفادوا من عروض التمويل الحصرية والفريدة التي تنفرد بها «آفاق». شهد المهرجان إبرام الكثير من معاملات البيع الفعلية، ونحن نتطلّع بحماسة إلى إقامة النسخة الثانية منه، قريباً جداً».

الجدير ذكره أن «آفاق الإسلامية للتمويل» هي شركة مساهمة خاصة تأسست في العام 2006 كشركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرها الرئيسي في إمارة دبي، وتقدم مجموعة واسعة من برامج التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى خدمات ومنتجات مالية مختلفة من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة. وكانت «آفاق» قد حصلت على المركز الأول في تصنيف «أكثر أماكن العمل سعادة» على مستوى مؤسسات القطاع الخاص للعام الثالث على التوالي، وعلى جائزتي «أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل» و«أفضل برنامج لمشاركة الموظفين» للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى جوائز عدة تقديراً لدورها الرائد في المنطقة وأدائها الذي يرقى إلى أعلى المستويات.

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