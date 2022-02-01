شراكة بين تاي دبي و«رأس الخيمة الوطني» لإطلاق برنامج تاي لطلبة الجامعات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فرع تاي دبي عن إطلاق برنامج تاي للجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني بهدف تمكين الطلبة رواد الأعمال في المنطقة. تهدف تاي دبي من خلال هذه المبادرة الناجحة إلى تقديم التوجيه والإرشاد للطلبة الجامعيين في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم العربي لإطلاق شركاتهم الناشئة، بما في ذلك تدريبهم وتمكينهم عبر تنظيم ورش عمل تعليمية تمنحهم دفعة قوية لتعزيز أعمالهم والارتقاء بها.

يشجع برنامج تاي للجامعات الطلبة ممن لديهم فكرة أو منتج أو خدمة أو مشروع تجاري يتطلعون إلى إطلاقه، شريطة استيفاء المعايير التي تؤهلهم للتقدم والمشاركة في برنامج تاي للجامعات 2022. يؤهل البرنامج الطلبة لتلقي الدعم المهني والوصول إلى المستثمرين، كما يوفر لهم الفرصة لعرض مفاهيم أعمالهم والمنافسة عالمياً للحصول على جوائز تصل إلى 100,000 دولار أمريكي، بما في ذلك تلقي نقاط اعتماد سحابية وخدمات تكنولوجية وخدمات خاصة بالشركات الناشئة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز جيل المستقبل من رواد الأعمال لتنمية مشاريعهم وأفكارهم الريادية وتحويلها إلى أعمال وشركات ناجحة ومستدامة. ستتاح الفرصة للطلبة المتقدمين لطرح أفكارهم على نخبة من المستثمرين المهتمين وتوسيع نطاق مشاريعهم ليصبحوا جزءًا من منظومة الأعمال الديناميكية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، علّق نيتين أناند، الرئيس المشارك في برنامج تاي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تاي دبي، قائلاً: «بينما تظهر الإحصائيات فشل العديد من الشركات الناشئة، إلا أن أكثر من نصف جيل الألفية يرغبون في إطلاق شركاتهم، حيث أظهر استبيان تم إجراؤه مؤخراً أن واحداً من كل خمسة من جيل الألفية يخطط لترك وظيفته اليومية لإطلاق عمله أو شركته الخاصة والمضي قُدُماً في تنفيذ مخططاته رغم التحديات التي تقف في طريقه. لقد أطلقنا برنامج تاي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 لدعم المهنيين الشباب المتحمسين والجمع بين رواد الأعمال الجامعيين وقادة الأعمال الناجحين في جميع أنحاء المنطقة لتمكينهم من إتقان عروضهم التقديمية وتطوير منتجاتهم أو خدماتهم وطرح مفهوم متكامل لشركاتهم الناشئة».

وأضاف فيفيك شودري، الرئيس المشارك في برنامج تاي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تاي دبي، «يوفر التوجيه والإرشاد المناسبين لرواد الأعمال من الطلبة فرصاً كبيرة لنجاح شركاتهم الناشئة. بحلول عام 2030، سيصبح جيل Z أكبر فئة ديموغرافية في الاقتصاد العالمي، حيث سيصل مجموع دخلهم إلى 33 تريليون دولار، أو 27٪ من معدل الدخل العالمي. يستثمر هذا الجيل أمواله على أفضل وجه عبر إطلاق شركاتهم الخاصة أو فتح صناديق ادخار جديدة، مع استثمار أكثر من 20٪ و 19٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في الأسهم والعقارات، على التوالي».

ومن جهته، علّق ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، على هذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: «يسعدنا في بنك رأس الخيمة الوطني أن نعقد هذه الشراكة مع تاي دبي، مما يمنحنا فرصة للتواصل مع الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في جميع أنحاء البلاد. تتماشى هذه المبادرة مع ممارسات البيئة، الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية التي نلتزم بها في بنك رأس الخيمة الوطني، حيث تقدم المبادرة برامج على مستوى عالمي في جاهزية الشركات وريادة الأعمال ومحو الأمية المالية لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها للتخطيط لمستقبلهم المهني، وإرشادهم لاتخاذ قرارات ذكية في حياتهم. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا ينبغي علينا الاستمرار في رعايتها وتنميتها. نفتخر كثيراً بدورنا في تشجيع ريادة الأعمال ونجاح الجيل القادم من رواد الأعمال، مما سيسهم في تعزيز قطاع الأعمال والرؤية الاقتصادية المستقبلية للبلاد».

مسابقة تاي للجامعات 2022 مفتوحة لجميع طلبة الجامعات المسجلين حالياً والخريجين الجدد وخريجي الدراسات العليا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا وسيشارك المؤهلون على القائمة القصيرة من الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عرض تقديمي مباشر لتمثيل المنطقة في النهائيات العالمية.

سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من أعضاء لجنة تحكيم مستقلة مكونة من نخبة من رواد الأعمال الناجحين والمستثمرين وقادة الأعمال البارزين، كما سيتم تقييم جميع المشاركات الواردة بناءً على جملة من المعايير المختلفة التي تتناول اقتصاديات العمل وقدرة مقدم الطلب على النجاح. تشمل هذه المعايير: تحديد مشكلة ما، تقديم الحل لها وإمكانية نجاح الحل، بما في ذلك نهج التشغيل والتنفيذ المُتبع وجاذبية الحل المطروح. بعد ذلك، ستقوم تاي دبي بتقديم التوجيه والإرشاد للمشاركين الفائزين استعداداً لمشاركتهم في النهائيات العالمية.

تم إطلاق المبادرة محلياً من قبل تاي دبي بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني لدعم جميع المشاركين في المضي قدماً بأفكارهم بعد عرضها لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع.

تمتلك تاي دبي شبكة دعم قوية لتوجيه رواد الأعمال الشباب وإرشادهم. في العام الماضي، تم اختيار 10 فرق من بين 40 فرقة مشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض مفاهيمهم الجديدة في النهائيات الإقليمية. فاز فريق «عالم صغير» (SmallWorld) من جامعة نيويورك أبوظبي بالجولة الإقليمية ومثّل فرع تاي دبي في المسابقة العالمية في واحة السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية واحتل الفريق المركز الأول.

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