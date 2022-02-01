تعاون بين «فلكس باي» و«ميريت إنسينتيفز» لتقديم العديد من المزايا للموظفين في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «فلكس باي» المتخصصة في مجال التأثير الاجتماعي ومقرها دبي ـ الرياض التعاون مع شركة «ميريت إنسينتيفز» من خلال تقديم منصة شاملة لمزايا الموظفين لعملائها من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومنصة فلكس باي هي أحد الحلول القائمة على السحابة حيث يمكن لأصحاب الأعمال تقديم هذه المزايا لموظفيهم للمساعدة في التغلب على أوجه القصور المالي بين أيام دفع الرواتب وكذلك لتقديم مزايا إضافية لموظفيهم. ومن خلال منصة فلكس باي يستطيع أصحاب الأعمال الاستثمار مباشرة في أهم أصولهم ـ وهي بالطبع موظفوهم. فالحل الذي تقدمه فلكس باي لا ينطوي على أي تكلفة يتحملها صاحب العمل وليست هناك ضرورة إلى تكامل النظام أيضاً.

تقدم شركة ميريت إنسينتيفز المكافآت والحوافز في جميع أنحاء العالم وتوفر الحلول القائمة على مشاركة الموظفين وحوافز المبيعات مثل خدمة «البرمجيات كخدمة» في عالم الحوسبة السحابية لعملاء الشركات وللشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال مايكل تروشلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلكس باي: من خلال منصة ميريت إنسينتيفز نضيف مزايا لمنصتنا في شكل بطاقات هدايا وخصومات في العديد من المتاجر والمطاعم كما نتيح تعبئة رصيد للهواتف المحمولة من أي مكان في العالم. وهذه المزايا هي ما يبحث عنه عملاؤنا، فهم يريدون زيادة تحفيز الموظفين وتحسين إنتاجيتهم وزيادة معدلات استبقائهم.

وقالت جولي باربييه - ليبلان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميريت إنسينتيفز: تدير شركة ميريت إنسينتيفز شبكة مكافآت مكونة من 5000 علامة تجارية شريكة في أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 500 متجر وتاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط. وتشمل مزايا المنصات المشتركة ما يلي:

- زيادة تحفيز الموظفين وتحسين إنتاجيتهم وزيادة معدلات استبقائهم.

- تقليل أيام تغيب الموظفين وخفض عبء العمل من على عاتق فريق الموارد البشرية والشؤون المالية.

- شبكة من المكافآت مثل بطاقات الهدايا الرقمية والعروض وقسائم الشراء وتعبئة رصيد للهواتف المحمولة وبرامج الولاء.

- نماذج مشاركة الموظفين ونماذج حوافز المبيعات.

وبالنسبة للموظفين، تشمل المزايا ما يلي:

- التمكن من الحصول على جزء من رواتبهم المكتسبة على الفور وكلما احتاجوا إلى ذلك.

- عدم تحمل قروض أو فوائد، بل تسدد رسوم معاملات رمزية فقط.

- لا يلزم إجراء فحوصات ائتمانية. حيث يتمكن جميع الموظفين من الاستفادة من هذه المزايا تلقائياً بمجرد تسجيل صاحب العمل.

- الحصول على العروض الخاصة وبطاقات الهدايا الرقمية والمكافآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقريباً على الصعيد العالمي.

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