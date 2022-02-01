«دبي مول» و«دبي مارينا مول» يحتفلان بعام النمر حتى 12 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل كلّ من «دبي مول» و«دبي مارينا مول» بعام النمر بأسلوب فريد لا يمكن نسيانه خلال شهر فبراير الجاري، ويوجّهان الدعوة للمتسوّقين لكي يعيشوا أجمل الأوقات خلال الاحتفالات الخاصّة بالسنة الصينية الجديدة. وبهذه المناسَبة، سيتمّ توزيع هدايا صينية تقليدية وجوائز رائعة على العملاء، وبالتالي تشكّل بداية السنة الصينية الجديدة الوقت الأفضل للزوّار للاستمتاع بكثير من التسوّق مع الحصول على المكافآت القيّمة.

فخلال الفترة الممتدّة بين 1 و12 فبراير، يمكن زيارة «دبي مول» للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية ولحظات مشوّقة تشهد الكثير من الفعاليات الرائعة التي تحيي التقاليد الصينية الأصيلة. فعند التوجّه إلى منطقة الشلّال في الطابق الأرضي من المول، يمكنكم المشاركة في الاحتفالات المدهشة والحصول على فرص عدة لالتقاط صور جميلة جداً، بما فيها صور تليق بإنستغرام أمام شجرة الكرز المزهرة.

وسوف يحصل المتسوّقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر على قناع صيني تقليدي للوجه، أما أولئك التي ينفقون 350 درهماً وما فوق، فسيحصلون على اسمهم مكتوباً بالخطّ الصيني التقليدي، كما سيحصل العملاء الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر على علامة حريرية مطرّزةّ خاصّة للكتاب.

لكسب هذه الهدايا الرائعة يتوجّب على الضيوف زيارة شجرة الكرز المزهرة الموجودة في منطقة الشلّال بالطابق الأرضي وإبراز إيصالات الشراء المصادَق عليها للحصول على هداياهم.

وهذا ليس كل شيء، إذ إن المتسوّقين الذين ينفقون 500 درهم وما فوق وتتم المصادَقة على إيصالات الشراء الخاصّة بهم عند شجرة الكرز المزهرة سيحظون أيضاً بفرصة الحصول على 50.000 ميل من أميال «سكاي واردز» من «طيران الإمارات»، وبطاقات هدايا إعمار بقيمة 250 درهماً وما فوق.

وانتقالاً إلى «دبي مارينا مول»، يمكن للضيوف التقاط الكثير من الصور عند شجرة الأمنيات الموجودة في قاعة آتريوم. والعملاء الذين ينفقون 150 درهماً وما فوق، يمكنهم أخذ إيصالات الشراء إلى شجرة الأمنيات لإطلاق أمنياتهم والدخول في سحب يخوّلهم الفوز بجوائز رائعة، مع توفر بطاقة هدايا إعمار بقيمة 1.000 درهم للربح كل يوم.

ويحتفل خلال فبراير الحالي بعام النمر في «دبي مول» و«دبي مارينا مول» وعيشوا أوقاتاً لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء مع تجارب التسوّق والترفيه الرائعة.

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