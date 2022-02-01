معهد سانز يطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز مهارات مختصي الأمن السيبراني في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، إطلاق برنامجه التدريبي سانز دبي فبراير 2022 الذي يعقد من 12 إلى 17 فبراير في فندق راديسون بلو بواجهة دبي المائية. ويقدم البرنامج التفاعلي عدداً من الخبراء المميزين في الأمن السيبراني، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لحماية المؤسسات من الخرق الأمني وبناء المهارات العملية التي يمكنهم تطبيقها بشكل فوري في مكان عملهم.

فقد انتقلت الغالبية العظمى من المؤسسات في دولة الإمارات إلى استعمال البنية السحابية لتلبية احتياجات الأعمال بعد ازدياد التوجه إلى العمل من المنزل بسبب جائحة كوفيد-19. ونتيجة لهذا التوجه، فمن الضروري للمؤسسات أن تستثمر في تعزيز التدابير الأمنية التي تطبقها لمنع انقطاع سير العمل بسبب التهديدات السيبرانية، كما أن عليها ضمن اتخاذ الخطوات التي تكفل الامتثال لمعايير القطاع وللأنظمة السارية.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمعهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: أفضل طريقة للحماية الأكيدة هي التأمين من الداخل، كما أن أفضل الدفاعات هي تلك التي تتمثل في طاقم العمل المتمرس والذي يدرك المخاطر السيبرانية وكيفية تجنبها. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في البرامج التدريبية وتعزيز مهارات الموظفين أمر بالغ الأهمية لمكافحة الجريمة السيبرانية وضمان قدرة الفريق على التصرف بشكل استباقي في حال وقوع الحوادث الأمنية بدلًا من الاعتماد على أطراف خارجية لحماية الأعمال.

وأضاف: يتغير العالم الرقمي بشكل مستمر، كما تتغير المنصات السحابية تبعًا لطرق تخزين البيانات واستخدامها. ويحتاج فرق العمل لوجود استراتيجيات مدروسة لتأمين معلوماتها الهامة تماشيًا مع تلك التغييرات.

ويتضمن محتوى البرنامج التدريبي كيفية تحديد موقع البيانات وتعريفها وجمعها بكفاءة من أي موقع تخزين في البنية السحابية، إلى جانب تطوير وتطبيق إطار عمل قائم على التهديدات الفعلية لوقف الهجمات تماشيًا مع المتطلبات التي وثقها مركز أمن الإنترنت، وتلك التي تم تعريفها بموجب معيار NIST SP 800-171 واعتماد نموذج نضج الأمن السيبراني. ويختتم البرنامج بدورة مراجعة مسرّعة تم تصميمها خصيصًا لإعداد الطلاب لاجتياز امتحان CISSP بنجاح.

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