«الإمارات الإسلامي» يتيح لمتعاملي حساب التوفير «كنوز» فرص الفوز بـ 3 ملايين درهم و3 سيارات تيسلا

المصدر: دبي- البيان

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أطلق «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية، حملة ترويجية جديدة، تتيح لمتعاملي حساب التوفير «كنوز»، فرص الفوز بجوائز قيّمة، منها 3 ملايين درهم، و3 سيارات تيسلا. وخلال فترة الحملة التي تمتد بين 1 فبراير و30 أبريل 2022، سيحظى المتعاملون بفرص الفوز بمبلغ قدره مليون درهم، وسيارة تيسلا كل شهر.

وقال فريد الملا نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا إطلاق أولى حملاتنا الترويجية المبتكرة لحساب التوفير «كنوز» في عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار، وتشجيع المتعاملين على اتباع العادات المالية السليمة، لا سيّما أن متعاملينا يتطلعون بشكل متزايد، إلى تعزيز مدخراتهم، وخاصة في أعقاب جائحة كوفيد 19. وبصفتنا مؤسسة مالية تتمتع بأعلى مستويات المسؤولية، نؤكد على التزامنا الراسخ بتعريف المتعاملين بفوائد الادخار للمستقبل، وبالتالي، مساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة، وتحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل. ونتمنى حظاً طيباً لجميع متعاملي حساب «كنوز»، كما نتطلع قدماً للنجاح الذي ستحققه الحملة في نسختها الجديدة لهذا العام.

ويعتبر حساب التوفير «كنوز»، أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها «الإمارات الإسلامي»، ويمنح المتعاملين فرصة الفوز بالعديد من الجوائز المجزية، منها الجائزة الكبرى، وقدرها مليون درهم، أو سيارة تيسلا، عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. ويحظى المتعاملون بفرصة الفوز بجوائز نقدية قدرها 10 آلاف درهم كل أسبوعين، عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 1000 درهم يومياً في حساباتهم. ويمكن للمتعاملين الحاليين والجدد من المواطنين والمقيمين، الاستفادة من الحملة الترويجية.

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