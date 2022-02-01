«أرادَ» ترسي عقداً إنشائياً بـ 322 مليون درهم لبناء 920 منزلاً في مجتمع الجادة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرست «أرادَ» عقداً رئيساً لبناء 8 أبنية سكنية جديدة في الجادة، الوجهة العصرية المتكاملة، التي تبلغ قيمة مبيعاتها الإجمالية 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديد. وتقع أبنية «طراز» في نسيج دستركت، حي الابتكار والإبداع في مجتمع الجادة، وتضم المباني الثمانية في مجملها، 920 وحدة سكنية.

وتبلغ قيمة العقد الإنشائي الذي تمت ترسيته 322 مليون درهم. وحصلت عليه شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، وهي شركة مقاولات كويتية، تمتلك قرابة 70 عاماً من الخبرة في قطاع الإنشاءات بالمنطقة، وسبق أن عملت مع أرادَ في مشروع مساكن نَسمَة. وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في أبنية طراز فوراً، حيث من المتوقع تسليمها خلال 18 شهراً.

وتتنوع الخيارات السكنية في أبنية طراز، حيث تضم استوديوهات وشققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، كما تتمتع المباني بإطلالات على المساحات الخضراء والأفنية المفتوحة. وسيتم تجهيز جميع الوحدات السكنية بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، وسيحظى المقيمون فيها بوصول حصري إلى نادي لياقة بدنية ومسبحين، ومنطقة لعب للأطفال، ومنطقة مخصصة للشواء للعائلات. وتتضمن قائمة العقود التي ستتم ترسيتها في نسيج دستركت، خلال هذا العام، فندق فيدا الجادة، ومجمّعاً للشقق الفندقية، وخمسة مبانٍ من شقق سُكون، ومتحف نسيج.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: «يشير العقد الجديد، الذي حصلت عليه شركة الخرافي إلى مدى التزامنا بتسليم منازل عالية الجودة في مجتمع الجادة، حيث أصبح أحد أكثر المواقع الإنشائية نشاطاً على مستوى المنطقة، مع وجود 6,000 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً. وأضاف: إنه عامٌ محوري بالنسبة للجادة، مع قرب تسليم العديد من المرافق التجارية والتعليمية والترفيهية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى آلاف المنازل الجديدة، الأمر الذي من شأنه المساهمة بارتفاع عدد سكان هذا المجتمع المتكامل بشكل كبير».

ومن المتوقع، تسليم العديد من أجزاء المخطط الرئيس للجادة خلال هذا العام، بما في ذلك المبنيين الثالث والرابع من شقق مِسك، حيث سيتم تسليمهما خلال شهر مارس، والمرحلة الثانية الأخيرة من مدرسة سابيس الدولية – الجادة، والتي ستفتح أبوابها أمام الطلاب الجدد، في شهر أغسطس القادم. وبحلول نهاية هذا العام، ستسلم أرادَ كذلك مجمّع إيست فيليدج، المكون من 16 مبنى، ومجمّع نِست لمساكن الطلاب، المكون من 12 مبنى، إضافة إلى التجمّع الثاني من فلل سراب.

وخلال عام 2021، أنهت أرادَ العمل في 1,200 وحدة سكنية بالجادة، بما في ذلك 12 مجمّع شقق، والتجمّع الأول من فلل سراب، إضافة إلى المرحلة الأولى من مدرسة سابيس الدولية – الجادة. ويعد مجتمع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، وعلى مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز