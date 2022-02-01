ديلي ميل: انسوا السيارات الطائرة.. حان وقت القوارب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كان للإعلان عن إطلاق دبي أول قارب طائر العام المقبل، صدى كبير في كافة دول العالم، وانعكس هذا الصدى على الصحف والمواقع العالمية في تلك الدول التي تناولت الخبر تحت عناوين لافتة.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية دور دبي الريادي في الابتكارات والإبداعات عالمياً، وأشارت الصحيفة إلى الاتفاق الذي تم بين شركة THE JET ZeroEmission، الناشئة التي تتّخذ من سويسرا مقراً لها، وشركة Zenith Marine Services LLC للخدمات البحرية في دولة الإمارات، لتنفيذ وإطلاق THE JET أول قارب طائر من نوعه في العالم يعمل بطاقة الهيدروجين والتكنولوجيا النظيفة.

وقالت الصحيفة البريطانية: «لننسى السيارات الطائرة، لأننا سنشهد بناء أول قارب طائر يعمل بالهيدروجين في العالم والذي يمكنه التحليق بصمت فوق المياه، بسرعة إبحار تبلغ (40) عقدة، في دبي العام المقبل»، واصفة القارب بـ«الفاخر»، ومؤكدة أنه سيقوم بأول رحلة له في دبي بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ العام المقبل.

ونقلت الصحيفة تصريحات آلان ثيبولت، مؤسس شركة THE JET ZeroEmission – الذي وصف دبي بالمدينة الرائعة التي توفر للمبتكرين والشركات حول العالم كل ما تحتاجه لتطوير الأفكار والانطلاق إلى الأمام.

وأضافت أن مؤسس الشركة أكد أن الابتكار الجديد سيخصص بشكل أساسي لخدمة الفنادق و«الأفراد الحصريين» وسيكون متاحاً في «أكثر الأماكن سحراً في العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز