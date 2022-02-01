"دي بي ورلد" وحكومة الكونغو الديمقراطية يضعان حجر الأساس لميناء "بنانا" على ساحل المحيط الأطلنطي

المصدر: البيان

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بحضور فخامة الرئيس فليكس تشيسكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وضعت "دي بي ورلد"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حجر الأساس إيذانًا ببدء العمل في إنشاء مشروع ميناء "بنانا" الجديد على ساحل المحيط الأطلنطي.

وفي هذه المناسبة، أكد فخامة الرئيس تشيسكيدى، أهمية هذه الخطوة حيث قال: "نحتفل بيوم تاريخي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تبدأ الآن رؤيتنا التي وضعناها لنهضة البلاد لتصبح واقعاً ملموساً. سيُحوِّل هذا الميناء الكونغو الديمقراطية إلى محور تجاري في المنطقة، إذ سيساهم في الارتقاء بمنطقة الكونغو الوسطى، والبلاد بأكملها من خلال تحقيق منافع اقتصادية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإتاحة المجال لتنمية سلاسل الإمداد والتوريد ويسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة."

حضر حفل وضع حجر أساس ميناء "بنانا" الجديد، سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد"، وعدد من مسؤولي حكومة الكونغو الديمقراطية وقيادات المجتمع المحلي هناك، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء اتفاقية التعاون الموقّعة في ديسمبر الفائت بين "دي بي ورلد" وحكومة الكونغو الديمقراطية لتطوير أول ميناء للمياه العميقة في الدولة الأفريقية الصديقة.

وأشاد سعادة سلطان أحمد بن سليّم بروابط التعاون المثمرة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والدعم الكبير الذي تحيط به القيادة هناك مشاريع التنمية التي تعود بالفائدة على الشعب الكونغولي الصديق، معرباً عن خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس تشيسكيدي وحكومته لما لمسته مجموعة "دي بي ورلد" من دعم كبير وحرص على تقديم كافة أشكال التسهيلات الممكنة لتطوير ميناء بنانا.

وقال سعادته: "سيكون ميناء بنانا ميناءً حديثًا وعالمي الطراز وسيمثل إضافة نوعية مهمة لقطاع النقل البحري في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبمجرد اكتماله، سيجتذب مزيداً من طلبات التوقف المباشرة من أكبر السفن المبحرة من آسيا وأوروبا، ما سيعزز بشكل كبير تعزيز فرص الوصول السهل إلى الأسواق الدولية وسلاسل التوريد العالمية.

وستطور "دي بي ورلد" رصيفًا بطول 600 متر بشكل مبدئي مع غاطس يصل عمقه إلى 18 متراً ليكون بذلك قادراً على مناولة أكبر السفن. وسوف تبلغ الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الميناء 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، حيث تدعم الميناء ساحة ضخمة لمناولة الحاويات تبلغ مساحتها 30 هكتاراً.

ميزة اقتصادية

ويمثل الميناء الذي يتم تطويره في بنانا، الواقعة على ساحل الكونغو الديمقراطية المطل على المحيط الأطلنطي والبالغ طوله 37 كيلو متراً في مقاطعة الكونغو الوسطى، ميزة اقتصادية كبيرة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث من المنتظر أن يحقق وفورات ضخمة في تكلفة ووقت عمليات الشحن ونقل البضائع ما سيعزز مجمل حركة التجارة في البلاد ومن ثم إسهام القطاع التجاري في دعم الاقتصاد الكونغولي.

يُذكر أن ميناء بنانا يعد أحدث الإضافات إلى النشاط القوي الذي تقوم به "دي دبي ورلد" في قارة أفريقيا حيث تتولى تطوير عدد من الموانئ المهمة على سواحلها، في إطار علاقات التعاون والصداقة المتينة التي تربط دبي بالعديد من دول القارة السمراء، إذ يأتي هذا التعاون في مجال إنشاء وتشغيل المرافئ البحرية، امتداداً لعلاقات الشراكة والتعاون التي تحرص دبي من خلالها على مشاركة خبراتها المتميزة في مجال مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وما تملكه من تاريخ حافل في هذا المجال، مع الدول الصديقة في أفريقيا، فضلاً عن مختلف دول العالم التي ترى في التعاون مع دبي، بما تملكه من قدرات وخبرات نوعية، قيمة مضافة تعزز من توجهاتها وخططها التنموية.

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