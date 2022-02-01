103.8 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال 2021

المصدر: وام

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أعلنت شركة سوق دبي المالي /ش م ع/ اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الأرباح 103.8 مليون درهم مقابل 137.9 مليون درهم في العام 2020. ووصل إجمالي الإيرادات إلى 294.6 مليون درهم مقابل 337.2 مليون درهم. وتوزعت الإيرادات بواقع 213 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 81.6 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

ونجحت الشركة في خفض إجمالي نفقاتها بنسبة 4% وبما يوازي 8.5 مليون درهم خلال العام 2021، وصولاً إلى 190.8 مليون درهم مقابل 199.3مليون درهم خلال العام 2020، الأمر الذي يعكس نجاح الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق.

وفيما يخص الربع الأخير من العام 2021، فقد سجل صافي الأرباح قفزة كبيرة نسبتها 269% إلى 65.7 مليون درهم مقابل 17.8 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2020، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 68% إلى 111.5 مليون درهم مقابل 66.2 مليون درهم.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس البيانات المالية عن العام 2021 واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي سيتم عقدها بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد أوصى مجلس الإدارة أيضاً بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال وبما يعادل 240 مليون درهم.

- انطلاقة جديدة

وتعليقاً على أبرز تطورات الأعمال والإنجازات التي حققها السوق خلال العام 2021، قال سعادة هلال المري، رئيس مجلس الإدارة: إن العام 2021 يُعد بمثابة انطلاقة جديدة لسوق دبي المالي صاحب المسيرة الحافلة بالنجاحات. ومما لاشك فيه فإن ثقتنا في الآفاق المستقبلية للسوق وقدرته على تحقيق النمو المستدام لا تحُدها حُدود في ظل الدعم الكبير من قِبل القيادة الرشيدة والمبادرات المتعددة التي تم الإعلان عنها خلال الشهور القليلة الماضية من جانب اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية في دبي.

وعلاوة على ذلك فإن تلك الثقة مُستمدة أيضاً من الأسس القوية للسوق إذ يمتلك بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى وتميزاً مؤسسياً وقدرات تنافسية عالية تؤهله مُجتمعةً لتعزيز واستدامة نموه وإسهامه المتميز في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال.

- مؤشرات مشجعة

وأضاف سعادة هلال المري ان المؤشر العام سجل ارتفاعاً نسبته 28.2%، وهو أعلى معدل صعود سنوي للمؤشر منذ العام 2013، كما ارتفع إجمالي قيمة التداولات بنسبة10.2 % قياساً إلى مستوياته في العام 2020 إلى 72.3 مليار درهم، وارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 21% إلى 411 مليار درهم. وأنهى السوق العام 2021 بقوة إذ سجل إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأخير ارتفاعاً نسبته 126% إلى 33.6 مليار درهم تُمثل 46.5% من إجمالي قيمة التداول للعام 2021، الأمر الذي يُعزى إلى التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد الوطني، والأرقام المُشجعة في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والعقارات علاوة على أداء الشركات المدرجة، وكُلها عوامل داعمة لأداء السوق توجتها الانعكاسات الإيجابية المُلفتة لإعلان الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الأجانب حافظوا على حضورهم الكبير في سوق دبي المالي خلال العام 2021 إذ استحوذوا على 45.8% من قيمة التداولات بصافي استثمار قيمته 1.9 مليار درهم كمُحصلة شراء، وبلغت نسبة ملكيتهم 22.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية العام. وعلى نفس المنوال، بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من التداول 45.8% بصافي استثمار قيمته 656 مليون درهم كمُحصلة شراء.

واستقطب السوق 7342 مستثمراً جديداً، بينهم 677 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في سوق دبي المالي بنهاية العام 2021 إلى 852212 مستثمراً ينتمون إلى 209 جنسيات. وقد شكل الأجانب 63% من المستثمرين الجُدد /4626 مستثمراً/.

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