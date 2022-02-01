الاتحاد لائتمان الصادرات قدمت ضمانات ائتمانية بـ 6 مليارات درهم لشركات تعمل في 20 قطاعاً

المصدر: وام

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أكد ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن الشركة عملت منذ تأسيسها في عام 2018 على دعم قطاعات حيوية من خلال حلولها التأمينية المبتكرة التي تساهم في تعزيز التجارة والصادرات الإماراتية..كاشفاً أن الشركة خلال الأربع سنوات الماضية قدمت ضمانات ائتمانية متجددة بقيمة 6 مليارات درهم - أي ما يعادل حماية لصادرات غير نفطية بقيمة 18 مليار درهم- لشركات تعمل في 20 قطاعاً. كما تمكّنت الشركة من إدارة واسترداد المطالبات لشركات في قطاعات مختلفة تشمل البناء والحديد والمواد الغذائية وتجارة التجزئة والتعبئة والتغليف.

وأوضح ماسيمو فالسيوني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشركة تلعب دوراً رئيساً في دعم تحقيق الأجندة الصناعية الوطنية التي تهدف إلى دخول 25 سوقًا عالميا جديدًا وتعزيز التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال تحالفاتها الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية وقاعدة بياناتها التي تضم أكثر من 320 مليون شركة في جميع أنحاء العالم.. مؤكداً التزامهم في دعم جهود دولة الإمارات واقتصادها الوطني بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة للسنوات الخمسين القادمة.

وعن مشاركة الاتحاد لائتمان الصادرات وأنشطتها في إكسبو 2020 دبي قال أنه وبالنظر إلى الأهمية العالمية التي يحظى بها معرض إكسبو 2020 دبي استضافت الاتحاد لائتمان الصادرات العديد من الفعاليات المتعلقة بحماية ائتمان الصادرات بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال. فعلى هامش المعرض العالمي وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وكالتي ائتمان الصادرات اليونانية والبولندية لتكثيف الجهود في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية.كما قامت بالتعاون مع شركة سكاي باور وهي أكبر وأحد أكثر المطورين والمالكين لمشاريع الطاقة الشمسية نجاحاً في العالم وذلك لدعم خطط نموها على الصعيدين الإقليمي. وبموجب هذا التعاون ستوفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلول حماية الائتمان التجاري وضمانات لتمويل الصادرات وتمويل المشاريع وحلول حماية الاستثمار لشركة سكاي باور حيث سيركز الطرفان على مشاريع القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة ومراكز البيانات التي تعمل بالطاقة المستدامة ومعالجة المياه ومشاريع أخرى ذات مصلحة وطنية.

وذكر ماسيمو فالسيوني أن هناك العديد من الفعاليات التي من المقرر أن تنظمها الاتحاد لائتمان الصادرات في إكسبو2020 تشمل اجتماعات مؤتمر نادي براغ التابع لاتحاد بيرن الذي يضم في عضويته كبرى وكالات ائتمان الصادرات في العالم والتي ستناقش الموضوعات الحيوية حول دور الابتكار في دعم قطاع التصدير وكذلك دور وكالات ائتمان الصادرات في تعزيز العلاقات التجارية ونمو التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك ستعمل الشركة على تنظيم حفل جوائز "سي إي أو فور لايف" /CEOforLife/ التي تكرم الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون مؤسساتهم للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و عن التعاون الأخير مع وكالة ائتمان الصادرات الكورية ودوره في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين إلى جانب مشاريع الهيدروجين الأخضر أشار الى أنه تماشياً مع نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية مؤخرًا والعمل المشترك في مشاريع تدعم التنمية المستدامة فقد وقعت الشركة اتفاقية مع وكالة ائتمان الصادرات الكورية من شأنها أن تلعب دورا حيوياً في تعزيز تنافسية الشركات المحلية العاملة في مجال التصدير.علاوة على ذلك يكمن الجانب الأساسي لهذه الاتفاقية في تركيزها الأكبر على تعزيز المبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون مما يعكس التوجه الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وبفضل الانخفاض السريع في تكاليف الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة يمكن أن يصبح الهيدروجين الأخضر الوسيلة المفضلة لنقل الطاقة النظيفة بتكاليف منخفضة في جميع أنحاء العالم.. معرباً عن إيمانهم بأن مذكرة التفاهم هذه سيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز تبني مشاريع الهيدروجين الأخضر حيث سيؤدي هذا التعاون إلى مستقبل واعد يلبي احتياجات البلدين من الطاقة دون الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبخصوص تعاون الاتحاد لائتمان الصادرات مع وكالات ائتمان الصادرات الأخرى في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز الصادرات الدولية أعتبر أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لطالما اتبعت استراتيجية راسخة تقوم على تعزيز علاقاتها الدولية من أجل توفير فرص تجارية واعدة للشركات الإماراتية المصدّرة ودائماً ما تسعى الشركة جاهدة لإقامة علاقات وثيقة مع مختلف المؤسسات من أجل دعم نمو الشركات المحلية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات.. مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية بين مختلف وكالات ائتمان الصادرات الدولية أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة الأعمال. فمن خلال المبادرات المشتركة والنوعية بين الاتحاد لائتمان الصادرات ونظرائها في الدول الأخرى فإنها تضمن توفير مجموعة واسعة من حلول حماية الائتمان المبتكرة والمخصصة للشركات وحمايتها ضد المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بأعمال التصدير في السوق العالمية.

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